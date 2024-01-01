Brolly هي أول أداة أرشفة لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، تم تصميمها مع أخذ امتثال الحكومة في الاعتبار. تم إنشاء Brolly في ملبورن لتوفير حل أرشيف بسيط ومبتكر يلبي معايير الامتثال، بما في ذلك تخزين البيانات في أستراليا، بحيث تكون سجلاتك مشمولة بقوانين خصوصية البيانات الأسترالية. المشاركة الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعني إجراء الكثير من المحادثات. إذا كانت مؤسستك توفر معلومات مهمة عبر قنواتها الاجتماعية، فيجب عليك تسجيلها. بمجرد الاتصال، يبدأ Brolly في العمل على جمع المحتوى التاريخي وفي الوقت الفعلي حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. شاهد كل شيء في مكان واحد مع إدارة السجلات الاجتماعية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجعل Brolly من السهل التصدير، وهو مدعوم محليًا وممتع في الاستخدام.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: brolly.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brolly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.