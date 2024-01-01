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Brolly

Brolly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: brolly.com.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brolly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Brolly هي أول أداة أرشفة لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، تم تصميمها مع أخذ امتثال الحكومة في الاعتبار. تم إنشاء Brolly في ملبورن لتوفير حل أرشيف بسيط ومبتكر يلبي معايير الامتثال، بما في ذلك تخزين البيانات في أستراليا، بحيث تكون سجلاتك مشمولة بقوانين خصوصية البيانات الأسترالية. المشاركة الرائعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعني إجراء الكثير من المحادثات. إذا كانت مؤسستك توفر معلومات مهمة عبر قنواتها الاجتماعية، فيجب عليك تسجيلها. بمجرد الاتصال، يبدأ Brolly في العمل على جمع المحتوى التاريخي وفي الوقت الفعلي حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. شاهد كل شيء في مكان واحد مع إدارة السجلات الاجتماعية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجعل Brolly من السهل التصدير، وهو مدعوم محليًا وممتع في الاستخدام.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: brolly.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brolly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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HeyLink.me

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