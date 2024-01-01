Broadvoice Cloud PBX

Broadvoice Cloud PBX

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: broadvoice.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Broadvoice Cloud PBX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Broadvoice simplifies communications for small and medium businesses (SMBs) by combining powerful cloud PBX, UC and collaboration features with virtual call center in one award-winning Unified Communications as a Service (UCaaS) platform that delivers enterprise-class features at affordable rates. The platform is connected to Broadvoice’s secure, redundant network and hosting infrastructure, enabling SMBs to connect with customers securely anytime, anywhere and with any device. Broadvoice is ranked in the Deloitte Technology Fast 500 and Inc. 500 Fastest Growing Private Companies in America.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: broadvoice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Broadvoice Cloud PBX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Podium

Podium

podium.com

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Twilio

Twilio

twilio.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

GoTo

GoTo

goto.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Ring4

Ring4

ring4.com

Aircall

Aircall

aircall.io

قد يعجبك أيضًا

Lattice

Lattice

lattice.com

Oxatis

Oxatis

oxatis.com

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Deft

Deft

deft.com

GoTo

GoTo

goto.com

SkySlope

SkySlope

skyslope.com

ShippingEasy

ShippingEasy

shippingeasy.com

ProBoards

ProBoards

proboards.com

Kognity

Kognity

kognity.com

Tapatalk

Tapatalk

tapatalk.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية