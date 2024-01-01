قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Broadvoice simplifies communications for small and medium businesses (SMBs) by combining powerful cloud PBX, UC and collaboration features with virtual call center in one award-winning Unified Communications as a Service (UCaaS) platform that delivers enterprise-class features at affordable rates. The platform is connected to Broadvoice’s secure, redundant network and hosting infrastructure, enabling SMBs to connect with customers securely anytime, anywhere and with any device. Broadvoice is ranked in the Deloitte Technology Fast 500 and Inc. 500 Fastest Growing Private Companies in America.

الموقع الإلكتروني: broadvoice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Broadvoice Cloud PBX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.