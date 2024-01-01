البث هو أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في إدارة الاجتماعات. ويهدف إلى تبسيط العملية من خلال تسجيل ملاحظات الاجتماع وتتبع القرارات وأتمتة مهام المتابعة. تساعد الأداة في تقليل المهام الإدارية، وتمكين المديرين من التركيز على قيادة فرقهم بشكل أكثر فعالية. أشاد المستخدمون بالأداة لملخصاتها الدقيقة للاجتماعات وقدرتها على الرجوع بسرعة إلى الاجتماعات السابقة. تم تصميم البث لفرق المنتجات ويتكامل بسلاسة مع سير العمل الحالي. ويهدف إلى سد الفجوة بين الاجتماعات وأدوات تطوير المنتج. علاوة على ذلك، توفر الأداة إرشادات حول أفضل الممارسات، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك واستنادًا إلى نوع الاجتماع، مثل Sprint Planning أو 1:1s أو Retros. لتوفير الوقت، يرسل البث ملخصات أسبوعية تلقائية للاجتماعات. تقوم الأداة بتلخيص ملاحظات الاجتماع باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن مشاركتها مع الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه مزامنة عناصر العمل مع أدواتك بنقرة واحدة. يعطي البث أيضًا الأولوية للشفافية، مع إمكانية الشرح المضمنة في الملخصات، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية استخلاص الاستنتاجات. فهو يقوم بتركيز جميع اجتماعاتك، مما يتيح سهولة الوصول إليها ومراجعتها. يمكن الوصول إلى نصوص الاجتماعات، إلى جانب سجل القرارات المتخذة. ولضمان أمان البيانات، تلتزم شركة Broadcast بحذف التسجيلات الأولية بعد 90 يومًا مع الحفاظ على الملخصات. وتخطط للحصول على شهادة التحكم في تنظيم الخدمة من النوع 2 في عام 2024، والتي تؤكد التزامها بتأمين بيانات المستخدم.

الموقع الإلكتروني: withbroadcast.com

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