يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

برنامج يساعد الموظفين على اختيار مزايا الموظفين الخاصة بهم. تعليم مفيد سريع وسهل وفعال. قم بتعزيز التفاعل مع مزايا الموظفين من خلال أدلة المزايا الرقمية القابلة للمشاركة وسهلة الإنشاء والمزودة بأدوات قوية لدعم القرار.

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