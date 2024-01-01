Brite

Brite

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الموقع الإلكتروني: britebenefits.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج يساعد الموظفين على اختيار مزايا الموظفين الخاصة بهم. تعليم مفيد سريع وسهل وفعال. قم بتعزيز التفاعل مع مزايا الموظفين من خلال أدلة المزايا الرقمية القابلة للمشاركة وسهلة الإنشاء والمزودة بأدوات قوية لدعم القرار.

الموقع الإلكتروني: britebenefits.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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