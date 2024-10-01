بدائل - Brightpearl
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (المعروف سابقًا باسم QuickBooks Time وTSheets Time Tracker) هو تطبيق قائم على السحابة لتتبع وجدولة الوقت يسمح لموظفيك بتسجيل الدخول والخروج من موقع العمل باستخدام الأجهزة الموجودة بالفعل في جيوبهم.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية تأسست عام 1998 ويقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي تقدم برامج وخدمات لإدارة الشؤون المالية للأعمال والعمليات والعلاقات مع العملاء. تم تصميم برامجها وخدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع وحدات لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علا...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
احصل على بداية قوية. يمنح برنامج QuickBooks للعاملين لحسابهم الخاص المبتدئين والشركات الصغيرة الميزات التي يحتاجونها للمضي قدمًا.
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
ECOUNT ERP
ecount.com
منذ عام 1999، تواصل شركة Ecount Inc. تقديم أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة ذات الأسعار المعقولة والقابلة للتخصيص في السوق. من خلال توفير نظام قوي ومتكامل لإدارة البيانات، ساعد Ecount ERP أكثر من 20000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم. يستفيد مستخدمو Ecount ERP ...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite هو برنامج لإدارة الأعمال السحابية يركز على البساطة والوظائف والتخصيص. التحكم الكامل في مشترياتك ومبيعاتك ومخزونك وأموالك وتكاليفك. إدارة كافة الأنشطة التجارية اليومية الخاصة بك في مكان واحد. مناسب تمامًا لجميع أنواع الشركات والتجزئة.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM عبارة عن حزمة برامج حديثة تساعد في إدارة أنشطة مؤسستك (جهات الاتصال، الموردين، الفواتير، الطلبات، المخزون، جدول الأعمال...). إنها مجموعة برامج مفتوحة المصدر (مكتوبة بلغة PHP مع تحسينات JavaScript) مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات والمستقلين. يمكنك استخدامه أو د...
Acumatica
acumatica.com
تأسست شركة Acumatica في عام 2008، وهي مزود تكنولوجيا يقوم بتطوير برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائمة على السحابة والمتصفح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). يقع المقر الرئيسي للشركة في بلفيو، واشنطن (منطقة العاصمة سياتل). يوفر Acumatica Cloud ERP أفضل الوظائف في فئتها للشركات الصغيرة والم...
weclapp
weclapp.com
weclapp هي شركة رائدة في مجال توفير برامج CRM وERP المستندة إلى السحابة والمصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن استخدام النظام المتكامل تمامًا لإدارة جميع العملاء والمشاريع والفواتير والأوامر والمقالات والتذاكر وغير ذلك الكثير بسهولة. يقدم weclapp واجهة مستخدم رائعة ويمكن استخدامها بشكل حدسي. العمل...
MYOB Australia
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير ا...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج تخطيط إنتاج ذاتي الخدمة قائم على السحابة وبأسعار معقولة وسهل الاستخدام للمصنعين الصغار (10-200 موظف). البرنامج عبارة عن مجموعة تشتمل على وحدات تخطيط الإنتاج وإدارة علاقات العملاء والمشتريات وإدارة سلسلة التوريد ومراقبة المخزون. يتميز التطبيق بجدول السحب والإفلات الذي يساعد مديري ا...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائ...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) تم تطويره بواسطة شركة برمجيات هندية Frappe Technologies Pvt. Ltd. وهي مبنية على نظام قاعدة بيانات MariaDB باستخدام Frappe، وهو إطار عمل من جانب الخادم يعتمد على Python. ERPNext هو برنامج ERP عام يستخدمه المصنعون والموزعون وشركات الخد...
Marg ERP
margcompusoft.com
مع أكثر من مليون مستخدم راضٍ وأكثر من 800 مركز مبيعات ودعم، أصبحت Marg ERP رائدة حقيقية في تسهيل عملية التكيف مع ضريبة السلع والخدمات. تتمتع شركة MARG ERP Ltd. بخبرتها في تقديم حلول المخزون والمحاسبة المخصصة المثالية لجميع الشركات للحصول على التوافق مع ضريبة السلع والخدمات. Marg ERP هي إحدى الشركا...
Exact
exact.com
تعمل شركة Exact على تطوير البرامج السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاسبيها. تعمل المنتجات على أتمتة العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية وتوفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المحددة للتوزيع بالجملة والتصنيع والمشاريع والبناء. وهذا يوفر الوقت ويوفر رؤى. فهو يمكّن العملا...
Striven
striven.com
عملك في أفضل حالاته. Striven هو برنامج متكامل لإدارة الأعمال يحتوي على كل ما تحتاجه لزيادة الإيرادات والعمل بكفاءة وتحسين العمليات. يعد Striven حلاً برمجيًا متكاملاً، حيث قمنا بدمج جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها للمحاسبة والمبيعات والمشاريع والإدارة وإعداد التقارير في نظام واحد بسيط. تبسيط وتوحي...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
ERPAG
erpag.com
ERPAG هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة. وهي مناسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات وتجارة التجزئة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمزيد. تشمل الميزات الأساسية إدارة المبيعات والمشتريات وإدارة التصنيع والمحاسبة والتمويل وإدارة المخزون وإ...
LOGIC ERP
logicerp.com
إن خبرتنا في توفير برامج ERP المتكاملة وبرامج البيع بالتجزئة ونقاط البيع لآلاف العملاء حتى الآن، ساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم. تتميز حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي طورتها شركة LOGIC بمرونتها وقابلية التوسع للمساعدة في نمو الأعمال التجارية للعملاء في المستقبل. تساعد الحلول الفعالة من حيث الت...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائع...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
يمنح Plex المصنعين القدرة على الاتصال والتشغيل الآلي وتتبع وتحليل كل جانب من جوانب أعمالهم - من طابق المتجر إلى الطابق العلوي - لدفع تحول الأعمال. تشتمل منصة Plex Smart Manufacturing، المبنية في السحابة، على MES وERP وإدارة سلسلة التوريد وإنترنت الأشياء الصناعية والتحليلات لربط الأشخاص والأنظمة والآ...
MYOB New Zealand
myob.com
سواء كنت بدأت للتو، أو تدير مؤسسة قائمة، يمكنك إدارة عملك بالكامل مع MYOB. منصة واحدة لإدارة الأعمال، مع جميع مسارات العمل الرئيسية لديك - بدءًا من التمويل وسلسلة التوريد وحتى إدارة الموظفين والمشاريع - يوفر لك MYOB الوقت والمال. أينما يتجه عملك، يتكيف MYOB لتلبية احتياجاتك المتغيرة. أثناء توفير ا...
Daftra
daftra.com
Daftra هي أول بوابة متكاملة وآمنة لإدارة عملك أو شركتك عبر الإنترنت. تعمل خدمات Daftra السحابية على مدار الساعة، مما يضمن تواجدًا بنسبة 99.9% على الشبكة، حيث تتواجد خوادمنا الآمنة في عدة دول وتعمل بالتوازي للوصول إلى البيانات الآمنة لشركتك في أسرع وقت ممكن، من أي مكان أو جهاز.تم إنشاء Daftra بقلم إي...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory هو برنامج لإدارة المخزون قائم على السحابة مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة المخزون والمبيعات والمشتريات والموردين والعملاء والمزيد. من خلال ميزات مثل مسح الباركود وإدارة الطلبات والدعم متعدد المواقع، يهدف ZapInventory إلى مساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وتحسي...