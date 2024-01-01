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برايت هي المزود الأول للطاقة الشمسية السكنية في المكسيك (فكر في شركة Sunrun للعالم النامي، حيث بدأت أولاً في المكسيك).

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