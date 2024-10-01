بدائل - Bridgit

Fieldwire

fieldwire.com

يعد Fieldwire برنامجًا شاملاً لإدارة موقع العمل يربط الميدان بالمكتب - بدءًا من رئيس العمال وحتى مدير المشروع وكل من بينهما. يتيح ذلك مشاركة المعلومات بشكل فعال في الوقت الفعلي داخل الفريق بأكمله، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في الوقت. يحصل كل مستخدم من مستخدمي Fieldwire، سواء في الميدان أو المكتب، على ...