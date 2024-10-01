بدائل - Bridgit
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو البرنامج الرائد لإدارة مشاريع البناء السكنية والذي يثق به بناة المنازل ومعيدو التصميم والمقاولون المتخصصون. منذ عام 2006، قمنا بتمكين المقاولين من السيطرة على المشاريع وتحقيق الكفاءة والتنظيم والتواصل السلس لأعمالهم. يمكن للبنائين إدارة الوظائف والمبيعات والشؤون المالية والمواد والعل...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق الأسقف الشامل رقم 1 الذي يجعل المقاولين أبطالًا منذ عام 2013. يعتمد آلاف المقاولين على JobNimbus كل يوم لإدارة كل جانب من جوانب أعمالهم: التسويق والمبيعات والإنتاج والفواتير والاتصالات.
Procore
procore.com
يقوم برنامج البناء Procore بإدارة مشاريع البناء والموارد والبيانات المالية الخاصة بك بدءًا من التخطيط وحتى الإغلاق. تربط المنصة كل مساهم في المشروع بالحلول المصممة خصيصًا للصناعة للمالك والمقاول العام والمقاول المتخصص. إن القدرة على التواصل بين الفرق تجعل من السهل العمل معًا من خلال إنشاء مصدر واحد ...
Houzz Pro
houzz.com
Houzz هي المنصة الرائدة لإعادة تصميم المنازل وتصميمها. لدى Houzz مجتمع يضم الملايين من أصحاب المنازل المستأجرين ومحترفي إعادة تصميم المنازل وتصميمها. Houzz Pro هو حل شامل يمكّن محترفي إعادة تصميم المنازل والتصميم من التميز وكسب المزيد من العملاء وإدارة مشاريعهم بكفاءة ومربحة.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
الآن: بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع للشركة بأكملها، يعد Contractor Foreman الحل الشامل الأقل تكلفة لإدارة مشاريع البناء. تجربة مجانية + ضمان لمدة 100 يوم يمكنك إنشاء التقديرات والجداول والسجلات اليومية وبطاقات الوقت (مع نظام تحديد المواقع العالمي) والتوقيعات عبر الإنترنت والفواتير والإرس...
Fieldwire
fieldwire.com
يعد Fieldwire برنامجًا شاملاً لإدارة موقع العمل يربط الميدان بالمكتب - بدءًا من رئيس العمال وحتى مدير المشروع وكل من بينهما. يتيح ذلك مشاركة المعلومات بشكل فعال في الوقت الفعلي داخل الفريق بأكمله، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في الوقت. يحصل كل مستخدم من مستخدمي Fieldwire، سواء في الميدان أو المكتب، على ...
Dashpivot
sitemate.com
يعد Dashpivot Systems Cloud أفضل نظام إدارة متكامل لشركات العالم المبني - حيث يستبدل النماذج الورقية وجداول البيانات ومستندات الكلمات وملفات PDF والمجلدات الثابتة والتطبيقات القديمة بمنصة برمجية واحدة سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية موثوقة ومحبوبة من قبل الشركات العالمية المبنية في جميع أنحاء الع...
JobTread
jobtread.com
أذكى طريقة لإدارة وظائف البناء الخاصة بك كن منظمًا، وأكمل مشاريعك في الوقت المحدد، وزد أرباحك. JobTread هو برنامج شامل لإدارة الإنشاءات يساعدك على إدارة جميع عمليات عملك، بدءًا من المبيعات والتقدير وحتى إكمال المشروع.
Raken
rakenapp.com
ما هو راكن؟ يساعدك برنامج الإدارة الميدانية من Raken على جمع بيانات المشروع الدقيقة في الوقت الفعلي. بدءًا من التوثيق الرقمي وتتبع الإنتاج وحتى أدوات السلامة، ستتوفر لديك الرؤى التي تحتاجها لتحسين مشروعاتك وخفض التكاليف. لا مزيد من الأعمال الورقية الفوضوية. تعمل تطبيقات الهاتف المحمول الميدانية لنظا...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager هي شركة برمجيات إدارة مشاريع حائزة على جوائز تعمل على تغيير طريقة إنجاز الأعمال. تتيح حلول SaaS لإدارة العمل لدينا تعاونًا على مستوى عالمي لآلاف العملاء على مستوى العالم، باستخدام أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة سير العمل وإدارة الموارد وتتبع الوقت عبر دورة حياة العمل بأكملها. يعد Projec...
ChartHop
charthop.com
تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...
Albiware
albiware.com
نظام واحد لتشغيل عملك بالكامل اشعر بالحرية عند استخدام Albi. استمتع بتجربة تعزيز الكفاءة، وأكمل المزيد من الوظائف، واحصل على p
LetsBuild
letsbuild.com
يوفر برنامج إدارة مشاريع البناء LetsBuild إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي والوصول إلى جميع المعلومات الهامة التي تحتاجها. تم تصميمه خصيصًا لمديري البناء والمديرين في الموقع ورؤساء العمال، فهو يمكّنك من تخطيط مشروعك وإدارة سير العمل وضمان الجودة ومشاركة وتوثيق كل شيء. في السحابة وعلى موقعك، يوفر لك Le...
Scoop Solar
scoop.solar
يعد Scoop برنامجًا بسيطًا وقويًا لإدارة العمل والأتمتة لمشاريع الطاقة الجديدة بما في ذلك تركيب الطاقة الشمسية وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية وإدارة مشاريع الطاقة الشمسية وصيانة مزارع الرياح. يمكّن Scoop فريقك من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال قوالب تطبيقات أفضل ممارسات الصناعة القابلة للتكوين ...
Fieldly
fieldly.com
Fieldly هي أداة المشروع الرقمية التي تم تطويرها خصيصًا للمحترفين في مجال البناء والتركيب. نحن نقوم بتقليل إدارتك ونساعدك على التحكم الكامل في المشاريع.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces عبارة عن منصة لإدارة المشاريع لشركات المقاولات. توفر المنصة المستندة إلى الويب العديد من الميزات لدعم وتمكين إدارة المشاريع والمهام بسهولة، وإدارة المستندات، والإدارة المالية، وتعاون الفريق، وتتبع الأداء. تساعد ManagePlaces، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات صناعة البناء والتشييد، الشركات ...
BrickControl
brickcontrol.com
برامج الحوسبة السحابية لإدارة مشاريع البناء. مناسبة من الإصلاحات الصغيرة إلى مشاريع البناء الكبيرة والأعمال المدنية.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana عبارة عن منصة إستراتيجية لإدارة عدد الموظفين تساعد الشركات النامية على تتبع إنفاق عدد الموظفين والتعاون في خطط التوظيف والتنبؤ بحرق الموظفين في الوقت الفعلي. تقوم معظم الشركات النامية اليوم بتخطيط وإدارة عدد الموظفين في جداول بيانات منفصلة. تعتمد العملية على ساعات من الاجتماعات ورسائل البر...
Outbuild
outbuild.com
SaaS لجدولة وتخطيط مشاريع البناء بشكل أكثر فعالية. النظام الأساسي الوحيد الذي يسمح لك بإنشاء وربط جدولك الرئيسي وخطط Lookahead والخطط الأسبوعية في برنامج واحد، لتحسين سير عمل التخطيط في الموقع وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
Fonn
fonn.com
برنامج إدارة المشاريع سهل الاستخدام لفرق البناء. انجز المهمة. قم بزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء باستخدام Fonn Construction. تعتبر Fonn Construction أداة ميدانية تتمتع بسهولة استخدام عالية وبتكلفة أقل بكثير من الأدوات الميدانية وإدارة المشاريع الأخرى. نحن نساعد في معالجة المشكلات قبل أن تصبح مشاكل، و...
BuildPro
hyphensolutions.com
Hyphen Solution's BuildPro هو تطبيق جدولة البناء في الوقت الفعلي عبر الإنترنت والذي يوفر التعاون وإدارة سلسلة التوريد. يمكّن BuildPro شركات البناء ومورديها (المهن) من التواصل بشأن تسليم المواد وتوقيت العمل.
VisiLean
visilean.com
لم يكن تحسين التعاون الجماعي والأداء أسهل من أي وقت مضى. يتيح لك VisiLean، الذي تم تطويره على نظام Last Planner®، التعاون مع فرقك في الموقع لتحديد خطط واقعية. من خلال تكامل BIM المخصص ودعم تطبيقات الهاتف المحمول، فإنه يوفر لك تصورًا في الوقت الفعلي وبيانات حية حتى تتمكن من البقاء على اطلاع بمشاريع ا...
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج حديث وسهل الاستخدام لإدارة الإنشاءات يساعد شركات البناء والمقاولين على البقاء منظمين والعمل بكفاءة. يسهل المنتج تتبع الشؤون المالية للمشروع وتنفيذ المهام وإدارة المستندات والتعاون مع فريقك والموردين والعملاء، كل ذلك في مكان واحد. قم بتبسيط العمليات الخاصة بك، والتخلص من مشاكل العملا...
NextMinute
nextminute.com
NextMinute هو برنامج موثوق به للتجار لإدارة أعمال أفضل. يوفر منتجنا إدارة وظائف سهلة الاستخدام، وجداول زمنية، والتقدير والاقتباس، والفواتير، ويتكامل مع موفري المحاسبة Xero وMYOB. نحن نعمل أيضًا مع موردي البناء الرائدين PlaceMakers NZ وغيرهم. نحن نتخلص من عبء الأعمال الإدارية والورقية، ونمنح الشركات...
Revizto
revizto.com
Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.
eSUB
esub.com
eSUB هي منصة إدارة المشاريع الميدانية الأولى الوحيدة المصممة للمقاولين التجاريين من الباطن. يقوم eSUB بتوحيد إجراءات إدارة المشروع حتى يتمكن المستخدمون في الميدان والمكتب من إدخال البيانات وأحداث الموقع وأنشطة العمل وتكاليف المواد والوقت ومعلومات القوى العاملة بسهولة في قاعدة بيانات قابلة للبحث بالك...
RedTeam
redteam.com
هل تبحث عن برنامج لإدارة الإنشاءات لمساعدتك في إنهاء المشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد وبأمان؟ قم بزيارة RedTeam للحصول على كل ما يحتاجه عملك.