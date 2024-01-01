BridgerPay

BridgerPay

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الموقع الإلكتروني: bridgerpay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BridgerPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BridgerPay هي أول منصة لعمليات الدفع في العالم، تم تصميمها لأتمتة جميع تدفقات الدفع باستخدام واجهة تشبه Lego، وتمكين أي شركة من توسيع نطاق مدفوعاتها ورؤىها وإيراداتها باستخدام برنامج بدون رموز وموحد ومحايد.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع
برامج تنظيم المدفوعات

الموقع الإلكتروني: bridgerpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BridgerPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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kodo.com

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Levro

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