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Bridgecard هي الجهة المصدرة للبطاقة في أفريقيا. نحن نسهل على أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن تقدم لعملائها بطاقة تحمل شعار Mastercard أو Visa وستعمل في أي مكان في العالم.

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