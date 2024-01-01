Bridgecard

Bridgecard

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الموقع الإلكتروني: bridgecard.cards

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bridgecard على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bridgecard هي الجهة المصدرة للبطاقة في أفريقيا. نحن نسهل على أي شركة في مجال التكنولوجيا المالية أن تقدم لعملائها بطاقة تحمل شعار Mastercard أو Visa وستعمل في أي مكان في العالم.

الموقع الإلكتروني: bridgecard.cards

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bridgecard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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