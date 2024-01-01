Breadcrumbs.io

Breadcrumbs.io

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الموقع الإلكتروني: breadcrumbs.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Breadcrumbs.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرك تسجيل بدون تعليمات برمجية يحدد فرص البيع الأكثر تفاعلاً. تقوم Breadcrumbs بتحليل بيانات العملاء والمحتملين لتحديد فرص الإيرادات المخفية. ويتم ذلك من خلال محرك تسجيل بدون تعليمات برمجية يمكن إعداده في دقائق بدلاً من أشهر. وبفضل Breadcrumbs، أصبح بإمكان فرق المبيعات الآن التركيز على الفرصة المناسبة في الوقت المناسب.

الموقع الإلكتروني: breadcrumbs.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Breadcrumbs.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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