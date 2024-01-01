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محرك تسجيل بدون تعليمات برمجية يحدد فرص البيع الأكثر تفاعلاً. تقوم Breadcrumbs بتحليل بيانات العملاء والمحتملين لتحديد فرص الإيرادات المخفية. ويتم ذلك من خلال محرك تسجيل بدون تعليمات برمجية يمكن إعداده في دقائق بدلاً من أشهر. وبفضل Breadcrumbs، أصبح بإمكان فرق المبيعات الآن التركيز على الفرصة المناسبة في الوقت المناسب.

الموقع الإلكتروني: breadcrumbs.io

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