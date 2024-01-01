Brasil 247

Brasil 247

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الموقع الإلكتروني: brasil247.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brasil 247 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Brasil 24/7 أحد أكبر المواقع الإخبارية في البرازيل ويدافع عن الديمقراطية الكاملة والمثل التقدمية والمعلومات كحق لجميع المواطنين.

الموقع الإلكتروني: brasil247.com

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