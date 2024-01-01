بدائل - BrandBay
Brandfolder
brandfolder.com
المنصة رقم 1 لإدارة الأصول الرقمية لسهولة الاستخدام على مستوى المؤسسات. يساعد Brandfolder المسوقين والمبدعين على إدارة جميع أصولهم وتوزيعها وفهم كيفية أدائهم.
Frontify
frontify.com
أفضل برنامج في فئته لتبسيط إدارة العلامة التجارية من خلال منصة تربط كل شيء (وكل شخص) مهم لنمو علامتك التجارية.
CELUM
celum.cloud
اجعل المحتوى مناسبًا لمنتجاتك. تقدم CELUM برنامجًا سحابيًا يساعد فرق التسويق على إنشاء وإدارة وتوجيه كميات كبيرة من ملفات المنتجات.
Brandy
brandyhq.com
احصل على أصولك هنا وابدأ بالعلامة التجارية. إدارة علامات تجارية متعددة في مكان واحد! برز على الفور أمام أصحاب المصلحة من خلال مشاركة رابط دليل الأسلوب من أقوى منصة لإدارة العلامات التجارية في العالم. براندي هي خدمة لإدارة العلامات التجارية تساعدك على تحسين طريقة تنظيم أصول العلامة التجارية وتوزيعه...
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Canto
canto.com
تغلب على فوضى المحتوى مع الشركة الرائدة في إدارة الأصول الرقمية. اكتشف كيف يمكن لـ Canto تحسين الطريقة التي تدير بها أصولك الرقمية، وتبسيط سير عمل المحتوى الخاص بك، وتعزيز إنتاجية فريقك.
Pics.io
pics.io
Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على إدارة مكتبة أصول الوسائط الخاصة بها. Pics.io هو مركز مركزي لجميع ملفات الوسائط الخاصة بك والذي يوفر وصولاً متحكمًا إلى معلوماتك الرقمية وسير عمل التسويق الآلي وتتبع التقدم. يمكنك استخدام تخزين Pics.io لمكتبة أصول الوسائط الخاصة بك. وبدلا...
Pickit
pickit.com
تهدف Pickit إلى أن تكون أذكى وأبسط منصة DAM على الكوكب، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحصول على الأصول الرقمية وتخزينها ومشاركتها وتنظيمها وتحسينها. إحصائيًا، 70% من الأصول الرقمية لا يتم استخدامها بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامها على الإطلاق، مما يجعل معظم إنشاء المحتوى مضيعة للوقت. والدولارات...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي ع...