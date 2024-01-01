BrandBay

BrandBay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: brandbay.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BrandBay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك التجارية. واجهة المستخدم المبسطة لـ BrandBay وخيارات المشاركة وميزات مجموعة أدوات العلامة التجارية القابلة للمشاركة تجعل النظام الأساسي فريدًا للغاية وسهل الاستخدام مع فريقك. قم بإنشاء مجموعات ومجموعات لتنظيم أصول علامتك التجارية بالطريقة التي تريدها. ثم قدمها إلى عملائك وفريقك للحصول على دليل أسلوب يومي. قم بتخزين واستضافة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وحتى تضمينها على موقع الويب الخاص بك باستخدام رمز بسيط. شارك الأصول بشكل فردي أو في مجموعة أو شارك علامتك التجارية بالكامل بأذونات مخصصة. جرب BrandBay مجانًا اليوم وابدأ في الاستفادة من منصة إدارة العلامات التجارية المتعددة ذات الوصول الفوري لزيادة سير عملك عبر الإنترنت وتنظيم أصول علامتك التجارية.
الفئات:
Business
برامج إدارة أصول العلامة التجارية

الموقع الإلكتروني: brandbay.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BrandBay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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