بدائل - Branch

Foursquare

location.foursquare.com

Factual هي شركة بيانات موقع تساعد المسوقين ومؤسساتهم على استخدام الموقع لفهم المستهلكين والوصول إليهم وإشراكهم بشكل أفضل. تُعد بيانات الموقع أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً للمسوقين والعلامات التجارية. أصبح عالمنا الآن متنقلاً، والحوسبة في كل مكان، وقوة بيانات الموقع تساعد الشركات على ...