بدائل - Branch
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
Adjust
adjust.com
أصبح القياس عبر الأجهزة المحمولة أمرًا سهلاً: يقوم Adjust بتوحيد جميع أنشطتك التسويقية في نظام أساسي واحد قوي، مما يمنحك الرؤى التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالك.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على تحفيز إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد م...
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Attentive
attentivemobile.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
Mobiz
app.mobiz.co
قم بتعزيز تسويق الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال صفحات مقصودة ديناميكية وعالية التحويل يتم إرسالها مباشرة إلى أيدي عملائك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
Sonar
sendsonar.com
لقد فتحت الرسائل النصية إمكانيات جديدة لكيفية قيام فرق المبيعات والتسويق ببناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء. قد يكون تأهيل العملاء المحتملين، وتحويل العملاء المحتملين، والتفاعل مع العملاء أمرًا صعبًا. نقدم لكم Marchex Sonar، منصة الرسائل النصية الذكية المصممة للأعمال. استخدم قوة الذكاء...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Leanplum
leanplum.com
قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss هي أول أداة AMN (رعاية متنقلة آلية) للعائلات المتعددة. عمليات التكامل القوية مع برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) متعددة الأسر الأكثر استخدامًا وبرامج إدارة الممتلكات تمكن عملائها من رعاية عملاءهم المتوقعين من خلال صفحات مقصودة مخصصة ومخصصة. يرى عملاء Nurture Boss تفاعلًا أكبر بمقدار 3 أ...
Notifyre
notifyre.com
ارفع مستوى اتصالات عملك من خلال حلول الرسائل النصية القصيرة والفاكس الآمنة من Notifyre. يمكنك تبسيط عمليات الرسائل النصية القصيرة والفاكس عبر الإنترنت، عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق، أو التكامل بسهولة من خلال واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة والفاكس سهلة المطورين. نحن حاصلون على شهادة ISO 2700...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Endear
endearhq.com
Endear هي أول منصة لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة تم تصميمها للزملاء داخل المتجر لإرسال وتتبع التواصل الشخصي مع العملاء. يتصل Endear بنقاط البيع والتطبيقات الأخرى ذات الصلة لدمج جميع معلومات العملاء والملاحظات وسجل الشراء في ملفات تعريف موحدة مع إعداد التقارير في الوقت الفعلي. فكر في الأمر على أنه ا...
Coupontools
coupontools.com
باستخدام برنامج قسيمة الهاتف المحمول، يمكنك إنشاء ونشر كوبونات وصفقات الهاتف المحمول القابلة للاسترداد والتتبع والتحقق من صحتها.
Bryj
bryj.ai
من خلال منصة SaaS التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم Bryj تجارب تطبيقات الهاتف المحمول المذهلة والمتكاملة بشكل أسرع وبميزانية محدودة وبموارد تقنية أقل. تعمل منصة Bryj على تشغيل التطبيقات من خلال حل مصدر واحد يربط أنظمة المؤسسة بسلاسة، ويوفر تحليلات ذكية وAl، ويدعم أدوات تسويق UX، ويستخدم مكون استوديو...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet عبارة عن منصة لأتمتة التسويق المباشر للمسوقين والوكالات والطابعات عبر البريد المباشر. يقوم مسوقو Boingnet بتطوير قنوات متعددة قوية باستخدام عناوين URL مخصصة (pURLs) التي تتتبع الاستجابة وتخصيص قنوات الويب والبريد الإلكتروني وتتكامل مع أتمتة التسويق ومنصات إدارة علاقات العملاء. تتيح لك ميزة ...
Atomic.io
atomic.io
قم بتقديم الجيل التالي من تجربة العملاء، مباشرة من داخل تطبيقك. Atomic.io هي أداة مشاركة العملاء داخل التطبيق، مما يسمح لك بإرسال رسائل مخصصة للغاية وقابلة للتنفيذ بسرعة إلى عملائك داخل قناتك الأكثر أمانًا - تطبيقك. بفضل معدل قراءة يبلغ 94% ومعدلات تحويل أعلى بـ 14 مرة من البريد الإلكتروني، ثبت أن A...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai عبارة عن منصة واحدة لاكتساب المستخدمين مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمعلنين للوصول إلى المواضع المتميزة في جميع أنحاء العالم. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق أهداف الأداء الخاصة بك عن طريق الوصول إلى المستخدمين المناسبين في الوقت المناسب من خلال أنواع مختلفة من الحملات. هناك 4 أنواع من الحملات الت...
Appnext
appnext.com
Appnext هو أكبر نظام أساسي مستقل لاكتشاف التطبيقات، ويقدم محرك التوصيات الوحيد في السوق، والذي يشمل الاكتشاف داخل التطبيق وعلى الجهاز. تدعم منصة Appnext Discovery 6.5 مليار توصية يومية للتطبيقات عبر أكثر من 20 تفاعلًا على طول رحلة الهاتف المحمول اليومية للمستخدمين. من خلال شراكاتها المباشرة مع كبار ...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. نحن نقدم منصة قوية، توفر للمؤسسات مجموعة أدوات سهلة وبديهية كوسيلة للاتصال عبر الإنترنت والمشاركة مع العملاء وجهات الاتصال والداعمين. تشمل تخصصاتنا الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، والحملات، ومرا...
Reteno
reteno.com
Reteno عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم للشركات التي تعتمد على التطبيق أولاً. تساعد ميزات Reteno على تقليل توقف العملاء وتحقيق أقصى استفادة من اتصالاتك التسويقية. تعمل Reteno على تسهيل إدارة الحملات عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الويب، وداخل التطبيق، وصندوق الوارد للتطبيقات، والبريد الإلكتروني، والرسا...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen هي طبقة التمكين الرقمي غير التلامسي للإنترنت. يتيح Openscreen إنشاء تطبيقات تفاعلية تعتمد على رمز الاستجابة السريعة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) الشاملة والحلول عبر سلسلة التوريد والتجارة وإشراك العملاء. تتيح Openscreen للمؤسسات الالتقاء والتفاعل والتع...
Notificare
notificare.com
Notificare هي منصة رائدة وقوية لمشاركة العملاء تساعد العلامات التجارية على (إعادة) إشراك جمهورها، وتسليط الضوء على سلوك العملاء، وزيادة التحويلات. أداة واحدة، مع قنوات App Push، وWeb Push، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، ومحفظة الهاتف المحمول، لتوصيل الرسائل والتفاعلات الأكثر جاذبية. تأ...
Appgain.io
appgain.io
Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...
Apester
apester.com
قم بتعزيز التسويق ومسار التحويل الخاص بك من خلال تجارب المحتوى التفاعلي التي تولد المزيد من العملاء المحتملين، وتجذب المستخدمين وتحولهم، وتعزز الاحتفاظ بهم.
Sakari
sakari.io
Sakari هي خدمة رسائل نصية جماعية لإرسال الإعلانات والتذكيرات والتنبيهات والتأكيدات والحملات التسويقية.
Mobivity
mobivity.com
تساعد Mobivity المطاعم وغيرها من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة على إدارة اتصالات العملاء في عالم رقمي لزيادة عدد مرات زيارتهم ومقدار إنفاقهم. في الأساس، نحن عبارة عن منصة لمشاركة العملاء للمطاعم وتجار التجزئة، لمساعدتهم على الوصول إلى عملائهم مباشرة من خلال رسائل الهاتف المحمول. تعمل حلولنا على ز...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual هي شركة بيانات موقع تساعد المسوقين ومؤسساتهم على استخدام الموقع لفهم المستهلكين والوصول إليهم وإشراكهم بشكل أفضل. تُعد بيانات الموقع أمرًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً للمسوقين والعلامات التجارية. أصبح عالمنا الآن متنقلاً، والحوسبة في كل مكان، وقوة بيانات الموقع تساعد الشركات على ...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Pyze
pyze.com
تعالج Pyze Growth Intelligence الحاجة التجارية المتزايدة الأهمية لإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم عبر منصات مختلفة. تقوم Pyze بتطوير ملفات تعريف شاملة للمستخدمين من خلال تجميع سلوك المستخدم عبر الأنظمة الأساسية وتمكين حملات المشاركة والتخصيص المستهدفة في الوقت الفعلي لضمان تجارب فردية لجميع المستخدمي...
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعم...