Bracket

Bracket

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الموقع الإلكتروني: usebracket.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bracket على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البناء على Postgres، وليس Salesforce. قم بإعداد عمليات مزامنة سريعة ثنائية الاتجاه بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقواعد البيانات الأكثر شيوعًا في العالم. قم بتشغيل تطبيقاتك وتدفقاتك الداخلية على قاعدة البيانات التي تحبها.

الموقع الإلكتروني: usebracket.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bracket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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