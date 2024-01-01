قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

البناء على Postgres، وليس Salesforce. قم بإعداد عمليات مزامنة سريعة ثنائية الاتجاه بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وقواعد البيانات الأكثر شيوعًا في العالم. قم بتشغيل تطبيقاتك وتدفقاتك الداخلية على قاعدة البيانات التي تحبها.

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