Bountiful

Bountiful

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الموقع الإلكتروني: bountiful.ag

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bountiful على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دليلك الكامل للمحاصيل المتخصصة. توفر Bountiful تحليلات شفافة تعتمد على البيانات للمزارعين والمتخصصين في الصناعات الغذائية والزراعية. أدواتنا تتخلص من التخمين في الزراعة، من الإنتاج إلى السوق، سنة بعد سنة. مع Bountiful، لديك الأداة الأكثر ثقة وتمكينًا وسلاسة للزراعة الأكثر ذكاءً. Bountiful هو دليلك الكامل لزراعة المحاصيل المتخصصة والأسواق.

الموقع الإلكتروني: bountiful.ag

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bountiful. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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