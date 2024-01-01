Botly عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصًا للاستخدام على منصة OnlyFans. ويهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير حل AI للمحادثة الممتعة والجذابة والودية. توفر الأداة نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام وتتميز بامتداد Chrome لسهولة التكامل مع OnlyFans. يقرأ Botly المحادثات السابقة ويحللها للحصول على السياق وتحسين استجاباته. وهو يقدم مراحل مختلفة للدردشة، بما في ذلك Small Talk وSexting وSales Push، مما يسمح للمستخدمين بتبديل أنماط المحادثة بسلاسة. تعمل الأداة على تبسيط عملية مبيعات الدفع لكل عرض، مما يجعلها تجربة بثلاث نقرات للمستخدمين. باستخدام Botly، يمكن للمستخدمين تخصيص محادثاتهم وإرسال الرسائل بنقرة واحدة فقط. يتذكر الذكاء الاصطناعي المحادثات السابقة، مما يضمن الاتساق والرسائل الجذابة. يمكنه تذكر تفاصيل محددة، مثل اسم الحيوان الأليف الخاص بالمعجب، مما يجعل المستخدمين يشعرون بالتذكر والتقدير. يوفر Botly أيضًا وظيفة العمل الجماعي، مما يسمح بإضافة ملفات تعريف متعددة من خلال حساب واحد. تتيح هذه الميزة التبديل السريع بين حسابات منشئي المحتوى دون الحاجة إلى تسجيلات دخول إضافية. لضمان الأمان، يقدم Botly تسجيل دخول مخصصًا للمحادثة ويوفر الدعم للموظفين الجدد أو الحاليين. تساعد الأداة المستخدمين في زيادة أرباحهم من خلال تحسين جودة الدردشة وتفاعلات المعجبين. يقدم Botly خيارات الفوترة الشهرية والسنوية، ويمكن للمستخدمين البدء بنسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام. إنه متكامل مع OnlyFans ويوفر لوحة معلومات ملحقة لسهولة الوصول إليها. توفر الأداة أيضًا دعمًا لغويًا ومجموعة Telegram خاصة للحصول على دعم إضافي وفرص التواصل.

الموقع الإلكتروني: getbotly.com

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