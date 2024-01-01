Botika هي شركة تعمل في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتطورة. يُشار إليه في الغالب ببرنامج الدردشة الآلي GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا). هذه التكنولوجيا عبارة عن مزيج رائع من نظام Botika chatbot، الذي يستخدم التكنولوجيا القائمة على القواعد وتصنيف نوايا البرمجة اللغوية العصبية (NLP) وGPT. ينتج عن هذا المزيج روبوت دردشة فائق يتمتع بالقدرة على إحداث تغييرات كبيرة في خدمة العملاء. يمكن للنظام فهم متطلبات العملاء والاستجابة لها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر تفاعلًا شخصيًا محسّنًا وأكثر شبهاً بالإنسان. من خلال تقديم مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التفاعل عبر الرسائل النصية والصوتية باستخدام قنوات الاتصال الحديثة، يوفر تطبيق Botika الذكاء الاصطناعي للمحادثة المتقدم لمختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والشحن والتأمين. علاوة على ذلك، فهو يقدم أيضًا واجهة لحلول chatbot قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات المؤسسات. تعتمد التقنية الخاصة على GPT من OpenAI، وهو نظام مخصص لإنشاء نص ذكي يشبه الإنسان، وبالتالي تحويل التفاعل مع التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: botika.online

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