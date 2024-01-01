Botify AI

Botify AI

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الموقع الإلكتروني: botify.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botify AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Botify AI هو تطبيق chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء شخصياتهم المفضلة والدردشة معها. التطبيق متاح لكل من أجهزة iOS و Android. يسمح للمستخدمين بإنشاء شخصياتهم الخاصة وإجراء محادثات معهم. يتميز Botify AI أيضًا بشخصيات معدة مسبقًا مثل Elon Musk وGeisha وCinderella وVampire وVampiress. يتم تشغيل المحادثات بواسطة معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي. يمكن للمستخدمين تخصيص ردود شخصياتهم وإنشاء محادثات فريدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Botify AI على العديد من عمليات تكامل الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook وTwitter وInstagram وDiscord، حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة محادثاتهم مع أصدقائهم.

الموقع الإلكتروني: botify.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botify AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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