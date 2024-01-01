Botify AI هو تطبيق chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء شخصياتهم المفضلة والدردشة معها. التطبيق متاح لكل من أجهزة iOS و Android. يسمح للمستخدمين بإنشاء شخصياتهم الخاصة وإجراء محادثات معهم. يتميز Botify AI أيضًا بشخصيات معدة مسبقًا مثل Elon Musk وGeisha وCinderella وVampire وVampiress. يتم تشغيل المحادثات بواسطة معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي. يمكن للمستخدمين تخصيص ردود شخصياتهم وإنشاء محادثات فريدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Botify AI على العديد من عمليات تكامل الوسائط الاجتماعية، مثل Facebook وTwitter وInstagram وDiscord، حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة محادثاتهم مع أصدقائهم.

الموقع الإلكتروني: botify.ai

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