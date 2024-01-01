BotCity

BotCity

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الموقع الإلكتروني: botcity.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BotCity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تنسيق مفتوح المصدر لـ Python RPA + لفرق التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: botcity.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BotCity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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