Botbuz

Botbuz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: botbuz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botbuz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BotBuz positions itself as a powerful, no-code chatbot platform that empowers businesses of all sizes to enhance their customer experience, boost sales, and streamline their operations through the use of intelligent, multi-channel chatbots across various platforms like WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, and more.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: botbuz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botbuz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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OmniOmni

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