بدائل - Boomi
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Apigee
google.com
تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Kernex
kernex.io
Kernex هو نظام إدارة محتوى بدون رأس يسمح لك ببناء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك وإدارة المحتوى الخاص بك بسهولة.
Workato
workato.com
Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
Zuplo
zuplo.com
شحن واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل أسرع: تساعد بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Zuplo الفرق الصغيرة والكبيرة على توصيل واجهات برمجة التطبيقات إلى الإنتاج بشكل سريع وآمن وبتجربة مطور تغير قواعد اللعبة.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird هي الواجهة الخلفية التحليلية بدون خادم للمطورين. استوعب تدفق البيانات، وقم بتحليلها وإثرائها باستخدام SQL، ثم قم بنشر النتائج على الفور كواجهات برمجة تطبيقات REST ديناميكية ذات زمن وصول منخفض.
Kong
konghq.com
Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Jitterbit
jitterbit.com
قم بتوصيل SaaS والتطبيقات المحلية والسحابية مع دمج الذكاء على الفور في أي عملية تجارية. تعرف على المزيد حول تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Jitterbit.
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
Checkly
checklyhq.com
مراقبة نشطة مبهجة للمطورين. Checkly عبارة عن منصة مراقبة API وE2E للمكدس الحديث: JavaScript قابلة للبرمجة ومرنة ومحببة.
Formcarry
formcarry.com
<form> الخاص بك ولكنه يعمل بالفعل. قم بتحويل HTML <form> الخاص بك إلى شيء يعمل بكامل طاقته احصل على إشعارات البريد الإلكتروني وتحميل الملفات والتكامل مع التطبيقات الأخرى. 3 دقائق للإعداد ومجاني للاستخدام.
Userparser
userparser.com
Userparser is user-agent parser and IP-address lookup API that transforms user agent and ip address to detailed analytical data. User agent parsers and IP lookup APIs are two tools that can be used to help identify a user’s location. User agent parsers work by looking at the information contained in...
RSS API
rssapi.net
Parse RSS, ATOM and JSON-Feeds easily via REST API and receive new items via Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Collection of Ready To Use APIs for Developers and Businesses. Can be integrated directly via simple REST API call .
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io is a video API-based platform that offers content providers, pay-TV operators, and OTT service providers an easy, fast, and reliable way to deliver advanced streaming quality to their subscribers. It adapts the streams in real-time, so viewers get the right ones automatically. It person...
APItoolkit
apitoolkit.io
Transform your tech team's API managements with APIToolkit. Our platform delivers real-time monitoring, error tracking, and performance insights, ensuring your APIs run flawlessly, and that your outbound API integrations don't impact your business with breaking changes. Help your support teams inves...
Apitally
apitally.io
Apitally provides a simple SaaS solution for REST API monitoring with a focus on data privacy and affordability. It is super easy to set up and use for new and existing projects using Python or Node.js and never collects sensitive data. API traffic monitoring & analytics: Keep track of API requests,...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data is a leading data provider with 10 APIs across major search and eCommerce sites. Most data sources are expensive and limited in scope, making it difficult to identify insights that actually help your business grow. We provide reliable, robust, real-time data to organizations that want t...
Pellerex
pellerex.com
An ecosystem of Standalone and Managed Foundations, APIs, and Live Services to help you build and transform software rapidly. Our foundations will accelerate your time to market by many months, and our APIs will help you focus on your product and not the surrounding infrastructure. Pellerex is a Clo...