بدائل - Boomcaster
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Speechify
speechify.com
اقرأ بذكاء وليس بصعوبة. يمكنك تصفح المستندات والمقالات وملفات PDF والبريد الإلكتروني - وأي شيء تقرأه - من خلال الاستماع باستخدام قارئنا الرائد لتحويل النص إلى كلام.
Soundtrap
soundtrap.com
صناعة الموسيقى، وتحرير الصوت، والحلقات، والضبط التلقائي، وصانع الإيقاعات، كل ما تحتاجه لإنشاء موسيقى مجانية. إنه متصل بالإنترنت وتعاوني - قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني الآن!
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Riverside.fm
riverside.fm
يسهّل موقع Riverside.fm على القائمين على البث الصوتي وشركات الإعلام تسجيل المقابلات عن بعد بجودة الاستوديو. النتيجة النهائية؟ فيديو بدقة 4K ومحتوى صوتي WAV.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Piktochart
piktochart.com
قم بتسجيل الدخول واستخدم Piktochart لإنشاء رسوم بيانية أو ملصقات أو تقارير أو عروض تقديمية أو منشورات أو رسومات وسائط اجتماعية جميلة. لا حاجة لخبرة في التصميم
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Lalal.ai
lalal.ai
أول مقسم ذو 8 سيقان في العالم🏆 استخراج الأغاني والمرافقة والآلات الموسيقية المختلفة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي من أي ملفات صوت وفيديو.
Zencastr
zencastr.com
تم تصميم Zencastr ليتم تشغيله مباشرة في متصفحك حتى تتمكن من التسجيل في أي مكان دون تثبيت أي شيء. كل ما على ضيوفك فعله هو النقر على رابط الدعوة.
Happy Scribe
happyscribe.com
النسخ والترجمة منصة الكل في واحد. حالة من الفن أ. العمل جنبًا إلى جنب مع أفضل المتخصصين في اللغة.
Rev
rev.com
تحويل الصوت والفيديو إلى نص. يعمل البشر جنبًا إلى جنب مع أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص.
Tactiq
tactiq.io
قيادة المحادثة، ونحن سوف نعتني بالملاحظات. من خلال النسخ الصوتي الفوري لـ Google Meet وZoom وMS Teams وWebex من Tactiq، لن تفوتك أي كلمة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
بالقرب من العزلة الموسيقية والصوتية المثالية مجانًا! أفضل أداة عبر الإنترنت يستخدمها الموسيقيون لفصل الأغاني عن دعم الموسيقى في الملفات الصوتية. استخدم AudioStrip مجانًا أو ادفع مقابل الإصدار المميز للحصول على تحميل مجمع، وعزل أسرع 10 مرات، والمزيد.
Trint
trint.com
نسخ. يخلق. يشارك. حوّل الصوت والفيديو إلى محتوى قابل للبحث والتحرير والمشاركة بما يصل إلى 31 لغة.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Dubverse
dubverse.ai
الطريقة الأسهل (والسحرية) لدبلجة مقاطع الفيديو. اجعل المحتوى الخاص بك متعدد اللغات بنقرة زر واحدة ليصل إلى المزيد من الأشخاص.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Sonix
sonix.ai
تعد Sonix منصة النسخ والترجمة وترجمة الأفلام الآلية الأكثر تقدمًا في العالم. سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة.
Typecast
typecast.ai
مولد الصوت المدعم بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت والذي يمكنه تحويل النص الخاص بك إلى خطاب يشبه الحياة. أكثر من 300+ أصوات واقعية للغاية. قم بإنشاء المحتوى الخاص بك بالطريقة التي تريدها!
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...