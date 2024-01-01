Boomcaster

Boomcaster

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الموقع الإلكتروني: boomcaster.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Boomcaster على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تُحدث Boomcaster ثورة في مجال البث الصوتي من خلال تقديم إمكانات تسجيل محلية عالية الجودة للمقابلات عن بعد، مما يضمن صوتًا بمستوى الاستوديو ودقة فيديو تصل إلى 4K. يتم التقاط مدخلات كل مشارك بشكل مستقل، مما يحمي التسجيلات من عدم استقرار الإنترنت ويوفر وضوحًا لا مثيل له. تشتمل منصتنا البديهية أيضًا على ميزات مثل المعالجة اللاحقة التلقائية، والتحرير في الوقت الفعلي، والبث المباشر بنقرة واحدة إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. تم تصميم Boomcaster لكل من مقدمي البودكاست المبتدئين والمذيعين المتمرسين، وهو يبسط التحديات التقنية لإنتاج البودكاست، مما يمكّن المبدعين من التركيز على تقديم محتوى مقنع. انضم إلى مجتمع منشئي البودكاست الذين يثقون في Boomcaster للارتقاء بتجربتهم في البث الصوتي والفيديو.
الفئات:
Music & Audio
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: boomcaster.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Boomcaster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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