بدائل - Bonjoro
Loom
loom.com
قم بتسجيل ومشاركة رسائل الفيديو على شاشتك أو الكاميرا أو كليهما. أسرع من كتابة بريد إلكتروني أو عقد اجتماع مباشر. مجاني للاستخدام على أنظمة Mac، وWindows، وChrome، وiOS، وAndroid.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
Zight
zight.com
برنامج تسجيل الشاشة CloudApp لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. قم بتسجيل الفيديو وكاميرا الويب وملفات GIF والتقاط شاشتك ومشاركتها على الفور على السحابة.
Rephrase.ai
rephrase.ai
تحويل النص إلى فيديو مدعوم من الذكاء الاصطناعي وأنت. Rephrase Studio عبارة عن منصة لإنشاء تحويل النص إلى فيديو تقضي على تعقيد إنتاج الفيديو، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي باستخدام صورة رمزية رقمية في دقائق.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Cincopa
cincopa.com
سينكوبا عبارة عن منصة لاستضافة الصور والفيديو، تقدم تصميمات متنوعة لعرض الشرائح ومعارض الصور ومشغلات الفيديو وحلول استضافة الفيديو الخاصة والمزيد
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Sendspark
sendspark.com
تواصل مع العملاء عبر الفيديو. تحفيز المزيد من المشاركة. بناء العلاقات الإنسانية. زيادة تحويلات البريد الإلكتروني.
Gan AI
gan.ai
تستخدم الشركات Myna لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها مع المستخدمين في أي نقطة اتصال، من خلال صفحة مقصودة مخصصة أو خطافات ويب.
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
BombBomb
bombbomb.com
احصل على نتائج أفضل بسرعة وسهولة بإضافة الفيديو إلى أي بريد إلكتروني.
Tolstoy
gotolstoy.com
ابدأ بإجراء محادثات وجهًا لوجه مع عملائك.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Quickpage
quickpage.io
Quickpage عبارة عن أداة لمتابعة المبيعات بالفيديو تعمل على زيادة التفاعل بنسبة 200%. البريد الإلكتروني عبر الفيديو والرسائل النصية هو مستقبل المبيعات.
Covideo
covideo.com
قم بتسجيل وإرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني والنصوص عبر الفيديو في دقائق. تخلص من الضوضاء باستخدام Covideo - الحل البسيط المصمم للتواصل بشكل أكثر ذكاءً.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress عبارة عن منصة فيديو سحابية للشركات. إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها واستضافتها وإجراء التحليلات على نطاق واسع لتعزيز التسويق والمبيعات.
Weet
weet.co
أصبحت مقاطع الفيديو التدريبية التفاعلية سهلة Weet هي الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء مقاطع فيديو تدريبية تفاعلية وفيديو تعليمات العمل وفيديو توضيحي والمزيد...
vidREACH
vidreach.io
يتيح لك vidREACH الاستفادة من أحدث التقنيات وتسخير منصة الفيديو لتحسين العديد من جوانب عملك.
Magnfi
magnfi.com
Magnfi هي أداة تسويق فيديو شاملة تلتقط وتنشئ شهادات فيديو بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة.
Screenweave
screenweave.com
Screenweave هي منصة اتصالات رقمية رائدة مصممة لرفع كفاءة وفعالية تفاعلات الفريق عبر أي بيئة عمل. سواء كان فريقك بعيدًا تمامًا، أو في المكتب، أو يتبنى نموذجًا مختلطًا، فإن Screenweave يسهل التواصل والتدريب والتعاون بسلاسة. يقع حلنا في مينيابوليس، وسرعان ما أصبح حلنا ضروريًا للشركات من جميع الأحجام، م...
RepliQ
repliq.co
RepliQ هي أداة لإنشاء الفيديو تسمح لك بإنشاء آلاف مقاطع الفيديو المخصصة تلقائيًا باستخدام ملف تعريف الوسائط الاجتماعية الخاص بالعملاء المحتملين أو أي موقع ويب في خلفية الفيديو الخاص بك فقط من قالب واحد لتعزيز التحويل الخاص بك وتوفير ساعات لا حصر لها من إنتاج التنقيب عن الفيديو .
Motionlab
motionlab.io
منصة Motionlab هي التقنية المثالية للوكالات والعلامات التجارية والتي تمكنك من إنشاء اتصالات فيديو مخصصة. يقوم Motionlab بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل التطبيق باستخدام المنشطات. مع الإمكانيات المتنوعة لتوزيع مقاطع الفيديو المخصصة، ستصل دائمًا إلى الحد الأقصى من إمكانية...
MailVideo
mailvideo.com
أكبر مشكلة يواجهها محترفو المبيعات هي إيصال رسالتهم. لم تكن المنافسة على فترة زمنية في تقويم المشتري أعلى من أي وقت مضى. يرغب المشترون في التعرف على عروض البائعين في الوقت الذي يناسبهم، ولكن الاستماع إليهم وفهمهم عبر البريد الإلكتروني أمر معقد. يساعد MailVideo المحترفين على التواصل بطريقة أكثر فعالي...
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video هو أول نظام أساسي من نوعه لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وشخصية بدون برمجة، لتقديم قيمة هائلة للشركات من خلال الاستفادة من مقاطع الفيديو التفاعلية بجميع الأشكال الممكنة، سواء كان ذلك على موقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدعم أو الإعداد وما إلى ذلك. يمكن للمسوقين استخدمه لإشراك ...
SalesMail
salesmail.com
يعد تطبيق SalesMail أسهل طريقة لإرسال مقاطع فيديو مخصصة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وإدارة علاقات العملاء. يثق المتخصصون في مجال رعاية كبار السن، والعائلات المتعددة، والعقارات، ومبيعات التكنولوجيا في SalesMail لمساعدتهم على التفوق على المنافسة، وبناء الثقة، والحصول على النتائج بشكل أسرع. ب...
Personaliz.ai
personaliz.ai
يتيح Personaliz.ai لفريق المبيعات إرسال رسائل فيديو مخصصة للغاية على حملات البريد الإلكتروني أو LinkedIn أو Whatsapp أو Instagram التي تؤدي إلى زيادة تصل إلى 300% في نسبة النقر إلى الظهور، وبناء الثقة من خلال المحادثة الإنسانية، وتثقيف العملاء المحتملين وتأهيلهم على نطاق واسع.
Vaam
vaam.io
رسائل فيديو للمبيعات قم بإتمام المزيد من الصفقات وحجز المزيد من الاجتماعات بطرق سريعة وشخصية. تميّز في البريد الوارد الخاص بالعملاء المحتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو إلى بريدك الإلكتروني. انقل صفقاتك نحو الإغلاق بشكل أسرع من خلال متابعة اجتماعاتك بفيديو مخصص. يعمل ويتكامل مع حزمة المبيعات الموجودة ...
Shootsta
shootsta.com
منصة واحدة لجميع احتياجات إنشاء الفيديو الخاصة بك قم بتغيير طريقة تواصلك باستخدام قوة الفيديو. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة على نطاق واسع باستخدام مجموعة تطبيقات وخدمات Shootsta. تفضل بزيارة موقعshootsta.com محتوى فيديو عالي الجودة على نطاق واسع قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسه...