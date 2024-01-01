يتيح لك Bonjoro إرسال مقاطع فيديو شخصية إلى عملاء محتملين وعملاء جدد، للتميز وبناء الثقة وتحقيق المزيد من المبيعات. يتصل Bonjoro بأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الموجودة لديك للسماح لك بإرسال مقاطع فيديو سريعة وجذابة على نطاق واسع من أجل: تحويل المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من العروض التوضيحية، والترحيب بالمستخدمين الجدد، وبناء حب العملاء وولائهم طوال رحلة عميلك. تعال وانضم إلى أكثر من 50000 شركة أخرى تفوز بمعجبين مميزين من خلال الفيديو!

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