Bonjoro

Bonjoro

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bonjoro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bonjoro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Bonjoro إرسال مقاطع فيديو شخصية إلى عملاء محتملين وعملاء جدد، للتميز وبناء الثقة وتحقيق المزيد من المبيعات. يتصل Bonjoro بأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الموجودة لديك للسماح لك بإرسال مقاطع فيديو سريعة وجذابة على نطاق واسع من أجل: تحويل المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من العروض التوضيحية، والترحيب بالمستخدمين الجدد، وبناء حب العملاء وولائهم طوال رحلة عميلك. تعال وانضم إلى أكثر من 50000 شركة أخرى تفوز بمعجبين مميزين من خلال الفيديو!
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: bonjoro.com

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vidyard.com

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