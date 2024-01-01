بدائل - Bolt Merchant
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Skrill
skrill.com
إجراء عمليات دفع وتحويلات مالية دولية سريعة وآمنة. من المراهنة والتداول إلى التسوق والألعاب، يجعل Skrill إدارة أموالك أمرًا بسيطًا.
Razorpay
razorpay.com
بوابة الدفع عبر الإنترنت للهند مع واجهة برمجة التطبيقات الأفضل في فئتها وإجراءات التكامل والأمان القوي ولوحة التحكم القوية
Neteller
neteller.com
قم بالتسجيل للحصول على حساب NETELLER مجاني للحصول على طريقة أسرع وأكثر أمانًا لإرسال الأموال واستلامها عبر الإنترنت. اكتشف محفظتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز اليوم.
GoCardless
gocardless.com
لوحة تحكم GoCardless هي المكان الذي يمكنك من خلاله إدارة العملاء وإعداد الخطط وتلقي مدفوعات الخصم المباشر.
Mollie
mollie.com
ابدأ في تنمية أعمالك باستخدام Mollie Payments: ✓ قبول المدفوعات خلال 15 دقيقة ✓ التسعير الصادق ✓ جميع طرق الدفع الرائدة. احصل على أموالك الآن »
Xendit
xendit.co
قبول وإرسال المدفوعات بسهولة. Xendit هي بوابة دفع رائدة في إندونيسيا والفلبين وجنوب شرق آسيا. من خلال عملية تكامل واحدة، يمكنك تمكين شركتك من قبول المدفوعات في إندونيسيا والفلبين. بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويل المصرفي والمزيد.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
PaySimple
paysimple.com
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.
Cashfree
cashfree.com
المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية
Poynt
poynt.com
Poynt by GoDaddy: حل الدفع الشامل من Omnicommerce. Poynt عبارة عن منصة للتجارة المتصلة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والتطبيقات، مما يمكّن التجار من خلال التكنولوجيا لتحويل أعمالهم.
Checkout.com
checkout.com
يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla هي شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة فقط توفر نظام دفع عبر الإنترنت وشبكة دفع عبر الهاتف المحمول.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
LEDGERS
ledgers.cloud
ابق على اتصال مع الأعمال أدوات الفواتير والحضور والامتثال لضريبة السلع والخدمات والمحاسبة وأدوات تقديم الضرائب لمساعدتك في إدارة أعمالك من أي مكان وفي أي وقت.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge عبارة عن مجموعة من أدوات تحصيل المدفوعات التي تعمل مباشرة داخل الأنظمة التي يستخدمها عملك بالفعل.
Monnify
monnify.com
Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. ي...
Trustly Personal
trustly.com
مدفوعات بنكية خالية من المتاعب. طريقة أسهل وأكثر أمانا للدفع. قم بإجراء أو تلقي المدفوعات عبر الإنترنت مباشرة من حسابك المصرفي. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع/تطبيق التاجر في لمح البصر. لا يوجد تطبيق للتنزيل، ولا إدخالات يدوية، ولا يوجد حساب لإنشاءه.
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe هي منصة دفع حديثة وموثوقة تتيح لعملائك الدفع كيف ومتى وأينما يريدون. اقبل النقد والخصم والائتمان وACH وطرق الدفع عبر الهاتف المحمول بما في ذلك Apple Pay وGoogle Pay - كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد. تقوم PayNearMe ببناء تقنية مبتكرة مع التركيز على تجربة المستخدم ورضا العملاء والموثوقية حتى...
Adyen
adyen.com
المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.
Truevo
truevo.com
Truevo هي شركة مستحوذة مرخصة وشركة للتكنولوجيا المالية تخدم الشركات في جميع أنحاء أوروبا. نحن نركز على توفير حلول دفع شاملة توفر معدلات قبول أعلى وسرعات أسرع للمعاملات وأمانًا مثاليًا. نحن ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، وأن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، بما في ذلك الاستحواذ والمدفوعات عبر الإنت...
Tranzzo
tranzzo.com
لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك لضمان عمليات دفع موثوقة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من التركيز على أشياء أكثر أهمية. نقوم بتطوير الحلول والتقنيات للسماح للمستخدمين بالدفع عبر الإنترنت أينما يريدون.
Teya
teya.com
نحن نبني أدوات لفتح مدفوعات خالية من المتاعب، وإدارة أعمال أفضل، وعملاء جدد وعائدين، كل ذلك بشروط عادلة. تم تصميم عرضنا المتكامل لتبسيط الحياة اليومية وإطلاق العنان لإمكانات النمو، لتحريرهم من الأشياء التي تحرمهم من متعة ممارسة الأعمال. نحن نبني مجموعة من الحلول المتصلة التي تشمل قبول الدفع، وخدمات ...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay عبارة عن منصة دفع دولية تساعد في تحقيق الدخل من السوق وواجهة المتجر عبر الإنترنت وخدمة الاشتراك ببضع نقرات
Finix
finix.com
المدفوعات مصممة لتوسيع نطاق عملك. قم بإنشاء تجربة دفع سلسة تعزز مشاركة العملاء، باستخدام حلنا الشامل. يمكنك التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموثوقة والبديهية والميزات المريحة الجاهزة. قم بإدارة عمليات الدفع باستخدام أدوات تحسين الإنتاجية فيما يتعلق بالرسوم والامتثال وغير ذلك الكثير.
Tegro
tegro.money
المدفوعات عبر الإنترنت للأعمال قبول المدفوعات من الخارج بأي عملة اتصال سريع وتحويل عالي للمدفوعات بديل مجاني لصناديق النقد الشائعة عبر الإنترنت أكثر من 40 وحدة جاهزة لنظام إدارة المحتوى (CMS) وإدارة علاقات العملاء (CRM) سحب الأموال إلى الحساب الجاري في اليوم التالي دفعات جماعية دفع PCI DSS حل الأمن ...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit هو متجرك الشامل لجميع عمليات الدفع عبر الإنترنت. فهو يتعامل مع خيارات دفع مختلفة، ويوفر اتصالاً فوريًا ويحتوي على ميزات ذكية قوية لتمكين المعاملات السلسة. ستجد الأمر سهلاً وبديهيًا بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه - ليس فقط سطح المكتب ولكن أيضًا الجهاز اللوحي. يمكنك مراقبة كل معاملة من ...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula هو مزود مبتكر للتسجيل عبر الإنترنت، والدفع، وأنظمة إدارة الفصل/المخيم المصممة لتبسيط المهام الإدارية للبرامج التي تتراوح من أنشطة ما بعد المدرسة إلى المعسكرات الرياضية وما بعدها. تم إنشاء Jumbula لتبسيط وتعزيز الكفاءة التشغيلية للبرامج التعليمية والترفيهية، ويقدم مجموعة شاملة من الأدوات التي...