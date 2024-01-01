Bodyport

Bodyport

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bodyport.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bodyport على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يكتشف مقياس الوزن الذي يستشعر القلب والأوعية الدموية والخوارزميات التنبؤية من Bodyport التغيرات المبكرة في وظيفة القلب للمساعدة في منع دخول المستشفى الذي يمكن تجنبه.

الموقع الإلكتروني: bodyport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bodyport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bencher

Bencher

bencher.dev

truebees

truebees

truebees.eu

Jampp

Jampp

jampp.com

Measured

Measured

trymeasured.com

Kaizan

Kaizan

kaizan.ai

AgileMD

AgileMD

agilemd.com

JustReply

JustReply

justreply.ai

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Fluence

Fluence

fluencetech.com

Lose It!

Lose It!

loseit.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية