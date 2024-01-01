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يكتشف مقياس الوزن الذي يستشعر القلب والأوعية الدموية والخوارزميات التنبؤية من Bodyport التغيرات المبكرة في وظيفة القلب للمساعدة في منع دخول المستشفى الذي يمكن تجنبه.

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