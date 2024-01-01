Bodas

Bodas

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الموقع الإلكتروني: bodas.net

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Bodas.net هو موقع شامل لتخطيط حفلات الزفاف يوفر الأدوات والموارد لمساعدة الأزواج على تنظيم حفل زفافهم، بما في ذلك مخطط الأحداث، ومدير قائمة الضيوف، ومخطط الجلوس، ودليل البائعين. يغطي موقع Bodas.net الجوانب المختلفة للتخطيط لحفل الزفاف، مثل العثور على أماكن الزفاف، وحجز البائعين (المصورين، ومقدمي الطعام، والموسيقيين، وما إلى ذلك)، وتصفح فساتين الزفاف والملابس، والتخطيط للحفل والاستقبال، والمزيد. كما أن لديها ميزة مجتمعية حيث يمكن للأزواج الانضمام إلى مجموعات مناقشة موضوعية ومشاركة الصور والقصص والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الزفاف والإلهام. يقدم موقع Bodas.net أداة إنشاء مواقع زفاف مجانية لمساعدة الأزواج على إنشاء موقع مخصص لمشاركة التفاصيل مع الضيوف. يبدو أن موقع Bodas.net يلبي احتياجات الأزواج في إسبانيا، مع وجود العديد من البائعين المحليين وقوائم الأماكن.

الموقع الإلكتروني: bodas.net

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