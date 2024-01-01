بدائل - BoardShape

Zeck

zeck.app

Zeck عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تعمل على إحداث تحول في اجتماعات مجلس الإدارة. يعمل Zeck على إنشاء كفاءة الوقت والتحسين النوعي لديناميكيات اللوحة. في الأساس، بعد أن عشنا اجتماعات مجلس إدارة بائسة وعفا عليها الزمن، كمشغلين وأعضاء مجلس إدارة، قررنا إعادة تصور عملية اجتماع مجلس الإدارة بالكا...