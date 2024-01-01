بدائل - Board Management
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Adam.ai
adam.ai
إدارة الاجتماعات الكل في واحد. adam.ai عبارة عن منصة ذكية لإدارة الاجتماعات متكاملة لالتقاط المعرفة وإدارتها ومشاركتها قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها، وتحويل المحتوى إلى أصول قيمة، وتحقيق نتائج أعمال ناجحة.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard هو برنامج لإدارة مجلس الإدارة يعمل على تقليل التعقيد حتى تتمكن مجالس الإدارة وفرق القيادة من العمل بشكل أكثر ذكاءً والتحرك بشكل أسرع وتحقيق المزيد.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper's comprehensive entity platform enables you to manage critical data, create detailed org charts, and monitor filing/compliance requirements across your organization. By accessing real-time information, customizing data fields, managing deadlines with notifications (like filing dates), a...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack helps charter school boards deliver exceptional results. We're the only online governance management platform built for charter school governance. BoardOnTrack membership provides expert guidance (without hourly consulting fees) and access to the only intuitive, easy-to-use, all-in-one ...
Beenote
beenote.io
Beenote is the first governance meeting management solution for board, executive and team. Beenote is an easy, accessible and efficient tool. From start to end of the meeting process, Beenote helps teams organize effective meetings by planning, holding, and following up (tasks, decisions) on meeting...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
Since 2001, thousands of happy customers agree that MyBoardPacket is secure, simple and easy to use. An online board meeting management tool that provides document management, online voting, online discussions, and more. MyBoardPacket.com enables you to deploy a board portal which is so flexible it ...
Knowa
knowa.co
AI powered governance, connecting everything your Board needs to govern. Future proof your Board with Knowa's plug-and-play governance platform, delivering AI enabled knowledge discovery, meetings and collaboration in one secure and versatile ecosystem.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Let people who share the same goals collaborate together. Streamline your processes across the company, or ditch the organisational chart. Not everything can be planned so allow yourself to adapt to the situation on the fly and still collaborate together.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus is a board and meetings management solution helping directors, committees and leadership teams be better prepared, engaged, and aligned in their collaboration and decision making process. Its board portal makes it easier than ever for corporate secretaries and administrators to manage meeting...
BoardSpace
boardspace.co
يعد BoardSpace أحد الحلول التي تساعد مجالس الإدارة ومديري الشقق وHOAs والمنظمات غير الربحية على أتمتة وتبسيط إدارة مجلس الإدارة.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly عبارة عن منصة تعاون سلسة وآمنة مصممة للسحابة ومصممة لصناع القرار. مجموعة المستخدمين الأساسية لدينا هي مجلس إدارة المؤسسة، ولكن يتم استخدام Hippoly أيضًا بين فرق الإدارة والمجالس الاستشارية ومجموعات المساهمين الذين يريدون طريقة سهلة وآمنة للتواصل ومشاركة المعلومات.
BoardShape
boardshape.com
إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون أن يعيق الطر...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال...
Admincontrol
admincontrol.com
برنامج لمجالس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين يوفر وصولاً آمنًا وفعالاً إلى المعلومات والمناقشات والعمليات. نحن نقدم منصة تعاون رقمية ذكية وآمنة لصناع القرار مثل مجالس الإدارة وفرق الإدارة والمستشارين القانونيين والماليين. مزود بوابة مجلس الإدارة وغرفة البيانات الرائد في السوق في بلدان الش...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان المجلس والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع محاضر ال...
Zeck
zeck.app
Zeck عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تعمل على إحداث تحول في اجتماعات مجلس الإدارة. يعمل Zeck على إنشاء كفاءة الوقت والتحسين النوعي لديناميكيات اللوحة. في الأساس، بعد أن عشنا اجتماعات مجلس إدارة بائسة وعفا عليها الزمن، كمشغلين وأعضاء مجلس إدارة، قررنا إعادة تصور عملية اجتماع مجلس الإدارة بالكا...
GOVRN
govrn.com
برنامج إدارة AI-First Board. قم بتضخيم أداء اللوحة الخاصة بك باستخدام برنامج بوابة اللوحة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Govrn. استمتع بتجربة أمان لا مثيل لها ورؤى في الوقت الفعلي وإدارة اجتماعات سهلة معززة بإمكانات اكتشاف الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والأداء.
Govenda
govenda.com
منصة نجاح مجلس الإدارة™ لحوكمة الشركات. تتغير الحوكمة بسرعة، وGovenda هي منصة نجاح مجلس الإدارة للمساعدة في تسريع انتقال مجالس الإدارة إلى حوكمة أصحاب المصلحة والاتصال الأعمق بقوة مؤسستك والمساهمين وأصحاب المصلحة على نطاق واسع. أكثر من مجرد بوابة لمجلس الإدارة، فإن منصة نجاح مجلس إدارة Govenda هي مس...
BoardPro
boardpro.com
يقدم BoardPro برنامج إدارة مجلس الإدارة للشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية. تتميز بوابة لوحة BoardPro بسهولة الاستخدام، مما يوفر لمسؤولي اللوحة ما يصل إلى 75% من وقتهم عن طريق إنشاء جداول أعمال الاجتماعات رقميًا، وتجميع حزم اللوحة، وتدوين المحاضر، وإرسال الإجراءات وتخزين الملفات ...