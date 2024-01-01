Bmatched

Bmatched

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الموقع الإلكتروني: bmatched.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bmatched على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bmatched عبارة عن SaaS لذكاء السوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نقدم رؤى مفصلة للسوق، وخاصة في المجوهرات والأزياء. تستفيد منصتنا من نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن العلامات التجارية من اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على البيانات. تساعد Bmatched تجار التجزئة في تحديد استراتيجيات التسعير والتشكيلة والترويج من خلال فهم وضع السوق وتحديد الفرص والاتجاهات الجديدة.
الفئات:
Business
برامج ذكاء البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: bmatched.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bmatched. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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TrustStar

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Trensition

Trensition

trendtracker.ai

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