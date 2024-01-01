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Bmatched عبارة عن SaaS لذكاء السوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نقدم رؤى مفصلة للسوق، وخاصة في المجوهرات والأزياء. تستفيد منصتنا من نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن العلامات التجارية من اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على البيانات. تساعد Bmatched تجار التجزئة في تحديد استراتيجيات التسعير والتشكيلة والترويج من خلال فهم وضع السوق وتحديد الفرص والاتجاهات الجديدة.

الموقع الإلكتروني: bmatched.ai

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