بدائل - Block Advisors
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.
ADP
adp.com
تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Osome
osome.com
نحن نحررك من المحاسبة اليدوية وفك تشابكات التجارة الإلكترونية وتأسيس الشركات. اسمح لخبرائنا بالاعتناء بالفواتير والتقارير والضرائب أثناء تنمية أعمالك
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
نحن شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...
Bench Accounting
bench.co
Bench هي أكبر خدمة مسك الدفاتر الاحترافية في أمريكا للشركات الصغيرة. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم وسنقوم بمسك الدفاتر الخاصة بك لمدة شهر واحد.
Paro.ai
paro.ai
Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Zeni
zeni.ai
فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.
Crowe
crowe.com
كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.
Fincent
fincent.com
تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!
KPMG Spark
kpmgspark.com
تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...
Ceterus
ceterus.com
لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف الفرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثا...
Allevity
allevity.com
تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...
PayEntry
payentry.com
تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
G&A Partners
gnapartners.com
من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...
Insperity
insperity.com
توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.
Collective
collective.com
تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة ...
Profit Matters
profitmatters.co
تضمن خدمة Profit Matters Bookkeeping دقة بياناتك المالية كل شهر. نحن نحب رواد الأعمال ونتفهم آلامهم. تؤدي البيانات المالية الدقيقة إلى قرارات أفضل وبالتالي أرباح أفضل.
Digits
digits.com
الأرقام هي المحاسبة، إعادة تصورها. صور كتبًا نظيفة، ورؤى قوية، وتقارير بديهية، يتم تسليمها جميعها مباشرة مع انتهاء الشهر (وليس متأخرًا 2-3 أسابيع!) بنصف تكلفة أي شركة تقليدية. قامت Digits ببناء أول منصة محاسبة حديثة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مصممة من الألف إلى الياء لأتمتة مسك الدفاتر والمحاسبة للشر...