بدائل - Block Advisors

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks عبارة عن حزمة برامج محاسبة تم تطويرها وتسويقها بواسطة Intuit. منتجات QuickBooks موجهة بشكل أساسي نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقدم تطبيقات محاسبية محلية بالإضافة إلى الإصدارات المستندة إلى السحابة التي تقبل مدفوعات الأعمال وإدارة الفواتير ودفعها ووظائف كشوف المرتبات.

ADP

ADP

adp.com

تقدم ADP حلولاً رائدة في مجال الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork هو سوق عالمي مستقل يقدم خدمات بأسعار ثابتة تبدأ من 10 دولارات. بدءًا من تطوير وتصميم الويب وحتى إنشاء الموسيقى وSMM وتحسين محركات البحث وتحرير الفيديو والمزيد - هناك خدمة تلبي جميع الاحتياجات!

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .

Osome

Osome

osome.com

نحن نحررك من المحاسبة اليدوية وفك تشابكات التجارة الإلكترونية وتأسيس الشركات. اسمح لخبرائنا بالاعتناء بالفواتير والتقارير والضرائب أثناء تنمية أعمالك

Alight

Alight

alight.com

بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة بين أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

نحن شركة عالمية رائدة في مجال الحلول المتخصصة، ونحن نساعد المهنيين على إحداث تأثير عميق عندما يكون الأمر أكثر أهمية في قطاعات الصحة والضرائب والمحاسبة والمالية والقانون.

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية ...

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench هي أكبر خدمة مسك الدفاتر الاحترافية في أمريكا للشركات الصغيرة. ابدأ النسخة التجريبية المجانية اليوم وسنقوم بمسك الدفاتر الخاصة بك لمدة شهر واحد.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro هي عبارة عن منصة نمو تجمع مجتمع المواهب والشركات معًا للتغلب على التحديات المباشرة ووضع خطة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. مدعومًا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة والخبرة المتعمقة في الصناعة، تقوم Paro بربط الشركات مع الخبراء والحلول الأفضل لحل المشكلات ودفع النمو. يقدم مجتمع النخبة من خبرا...

Pilot

Pilot

pilot.com

ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.

Zeni

Zeni

zeni.ai

فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.

Crowe

Crowe

crowe.com

كرو هي شركة عامة للمحاسبة والاستشارات والتكنولوجيا تربط الصناعة العميقة والمعرفة المتخصصة بالتكنولوجيا المبتكرة لخلق قيمة للعملاء بنزاهة وموضوعية، من خلال الاستماع إلى أعمالهم والاتجاهات في صناعاتهم والتحديات التي يواجهونها.

Fincent

Fincent

fincent.com

تجربة الإدارة المالية السلسة. تبسيط ✓ مسك الدفاتر ✓ تقديم الضرائب ✓ الفواتير والمدفوعات ✓ تتبع النفقات والمزيد. احجز عرضًا توضيحيًا!

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

تقدم KPMG Spark المحاسبة عبر الإنترنت التي تتضمن المحاسبة الآلية مع إمكانية الوصول إلى فريق حسابات مخصص لتبسيط الإعداد الضريبي والفواتير والمدفوعات وتتبع النفقات والمزيد

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

لقد وصلت الأتمتة، اجعلها جزءًا من المحاسبة الخاصة بك! سواء كنت أحد رواد الأعمال الصغيرة أو شركة CPA تدعم الشركات الصغيرة، فأنت بحاجة إلى الأتمتة للمنافسة في سوق اليوم. يجمع Ceterus بين التقنيات التي تعمل على أتمتة الخطوات في عمليات مسك الدفاتر وإعداد التقارير والتي تترجم إلى تكاليف أقل ودقة أكبر و...

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR هي منصة توظيف عالمية رائدة تسهل على الشركات توظيف الفرق على المستوى الدولي. تعتني ChaadHR بكشوف المرتبات الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في عشرات البلدان. تمنحك حماية الملكية الفكرية الصارمة وضمان الأمان الرائد في الصناعة راحة البال في جميع أنحاء العالم. نحن نفرض رسومًا ثا...

Allevity

Allevity

allevity.com

تمنح Allevity عملائها الحرية في العودة إلى فعل ما يحبونه. لأكثر من 45 عامًا، فقد وفروا راحة البال من خلال مجموعة شاملة من حلول أصحاب العمل. يثق العملاء في Allevity للتعامل بخبرة مع مواردهم البشرية وكشوف المرتبات والتوظيف والتوظيف. مهمة Allevity هي أن تكون أفضل قرار تجاري لك. الموارد البشرية تساعدك ش...

PayEntry

PayEntry

payentry.com

تقدم Payentry التكنولوجيا التي تجعل خدمات كشوف المرتبات بسيطة - محرك معالجة قوي، وسير العمل الأكثر سهولة وتجربة المستخدم. أحدث إصدار لدينا، NextGen، يجعل منصة برنامج Payentry لكشوف المرتبات عبر الإنترنت أسرع وأكثر تكاملاً وأسهل في الاستخدام. شاهد الفرق بين منصة كشوف المرتبات التي تم إنشاؤها مع عملائ...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

من خلال توفير الحلول والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في مجالات الموارد البشرية واستحقاقات الموظفين وإدارة الرواتب والسلامة في مكان العمل، تخفف G&A Partners من عبء المهام الإدارية الشاقة وتسمح لأصحاب الأعمال بتركيز وقتهم ومواهبهم وطاقتهم على تنمية شركاتهم. باعتبارنا مزود الاستعانة بمصادر خارجية للموار...

Insperity

Insperity

insperity.com

توفر Insperity حلول الموارد البشرية والأعمال التي تساعد أفضل الشركات الأمريكية على الازدهار منذ عام 1986.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة ...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket هي شركة تقدم خدمات إعداد الضرائب عبر الإنترنت.

Collective

Collective

collective.com

تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة ...

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

تضمن خدمة Profit Matters Bookkeeping دقة بياناتك المالية كل شهر. نحن نحب رواد الأعمال ونتفهم آلامهم. تؤدي البيانات المالية الدقيقة إلى قرارات أفضل وبالتالي أرباح أفضل.

Digits

Digits

digits.com

الأرقام هي المحاسبة، إعادة تصورها. صور كتبًا نظيفة، ورؤى قوية، وتقارير بديهية، يتم تسليمها جميعها مباشرة مع انتهاء الشهر (وليس متأخرًا 2-3 أسابيع!) بنصف تكلفة أي شركة تقليدية. قامت Digits ببناء أول منصة محاسبة حديثة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي مصممة من الألف إلى الياء لأتمتة مسك الدفاتر والمحاسبة للشر...

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