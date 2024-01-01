بدائل - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier هي شركة عالمية تعمل عن بعد تتيح للمستخدمين النهائيين دمج تطبيقات الويب التي يستخدمونها. على الرغم من أن Zapier يقع مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، إلا أنها توظف قوة عاملة مكونة من 250 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي 23 دولة أخرى.
IFTTT
ifttt.com
If Thisthen That، والمعروفة أيضًا باسم IFTTT، هي خدمة مجانية قائمة على الويب تقوم بإنشاء سلاسل من البيانات الشرطية البسيطة، تسمى التطبيقات الصغيرة. يتم تشغيل التطبيق الصغير من خلال التغييرات التي تحدث داخل خدمات الويب الأخرى مثل Gmail أو Facebook أو Telegram أو Instagram أو Pinterest. على سبيل المث...
Make
make.com
يتيح لك Make تصميم أي شيء وإنشائه وأتمتته - بدءًا من المهام وسير العمل وحتى التطبيقات والأنظمة - ببضع نقرات. انتيجرومات سابقا.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Datadog
datadoghq.com
Datadog هي خدمة مراقبة للتطبيقات على نطاق السحابة، حيث توفر مراقبة الخوادم وقواعد البيانات والأدوات والخدمات من خلال منصة تحليل البيانات المستندة إلى SaaS.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Apigee
google.com
تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
Aspose
aspose.app
تطبيقات تنسيق الملفات عبر النظام الأساسي. معالجة الملفات عبر الإنترنت لتنسيقات PDF، وWord، وExcel، وPowerPoint، وVisio، وProject، وOneNote، وOpenOffice، وCAD، وثلاثية الأبعاد.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
CodeCanyon
codecanyon.net
الآلاف من الأكواد البرمجية والبرامج النصية والمكونات الإضافية لكل إنشاء موقع ويب. اختر من بين المكونات الإضافية للتجارة الإلكترونية، وقوالب تطبيقات الهاتف المحمول، وPHP، وBootstrap، والمزيد لأي ميزانية، تم تصميمها بواسطة أفضل المطورين في العالم.
ReadMe
readme.com
مراكز المطورين التي تلبي المستخدمين أينما كانوا. يقوم برنامج ReadMe بتحويل مستندات API الخاصة بك إلى محاور تفاعلية تساعد المطورين على النجاح.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Workato
workato.com
Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.
Archbee
archbee.com
كل ما تحتاجه لإنشاء وثائق مذهلة. ساعد المستخدمين على البدء بمنتجك اليوم. أنشئ مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات (API) بسرعة - بدون أي متاعب هندسية.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
APILayer
apilayer.com
سوق API خالي من المتاعب عزز قدرات تطبيقك دون القلق بشأن قابلية التوسع والاستقرار.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
Zuplo
zuplo.com
شحن واجهات برمجة التطبيقات عالية الجودة بشكل أسرع: تساعد بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Zuplo الفرق الصغيرة والكبيرة على توصيل واجهات برمجة التطبيقات إلى الإنتاج بشكل سريع وآمن وبتجربة مطور تغير قواعد اللعبة.
Pusher
pusher.com
تعزيز تجارب الوقت الفعلي للجوال والويب. واجهات برمجة التطبيقات المستضافة ثنائية الاتجاه والتي تتميز بالمرونة والقابلية للتطوير وسهلة الاستخدام. نقوم بإنشاء وصيانة بنية أساسية معقدة للمراسلة حتى تتمكن من إنشاء ميزات الوقت الفعلي التي يحتاجها المستخدمون لديك بسرعة.
Blockspring
blockspring.com
يمكنك إنشاء قوائم العملاء المحتملين وإثرائها بسرعة باستخدام تطبيق Blockspring الجديد للمبيعات والتوظيف.
Kong
konghq.com
Kong هي شركة الاتصال السحابي لإدارة API والخدمات الدقيقة. تعمل منصتنا على توحيد بوابة API والدخول وشبكة الخدمة في حل مطور واحد.
Presto API
prestoapi.com
تعد PrestoAPI واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والمعتمدة على السحابة لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.