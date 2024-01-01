بدائل - Blippbuilder

Camweara

camweara.com

يتيح برنامج Camweara، وهو مكون إضافي لبرنامج الواقع المعزز، للعملاء ارتداء المنتجات التي تبيعها بطريقة واقعية: في المنزل أو في المكتب أو في مطعم مع الأصدقاء أو في المتجر. يزيد من معدل تحويل المبيعات ويقلل عوائد المنتج في المتاجر عبر الإنترنت. وهو متوافق مع Shopify وMagento وWoocommerce والأنظمة الأس...