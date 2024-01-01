بدائل - Blinq.me

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...