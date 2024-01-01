Blinger.io

Blinger.io

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الموقع الإلكتروني: blinger.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blinger.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Blinger.io هو أفضل منصة برمجية متعددة القنوات. يمكنك الوصول إلى برامج المراسلة والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة أو واجهة واحدة أو التكامل مع مكاتب المساعدة.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: blinger.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blinger.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

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Chatwoot

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Instasent

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Zopto

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Formilla

Formilla

formilla.com

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