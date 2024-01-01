Blibli

Blibli

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: blibli.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blibli على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسوق عبر الإنترنت لمختلف احتياجات المطبخ والمنزل، من الخضروات الطازجة واللحوم والفواكه والأغذية المجمدة وزيت الطهي والأرز والسكر ومنتجات تنظيف الأرضيات والصابون والشامبو إلى السلال. جميع المنتجات أصلية، نضمن رضاكم.

الموقع الإلكتروني: blibli.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blibli. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

天猫超市

天猫超市

chaoshi.tmall.com

B Kosher

B Kosher

b-kosher.co.uk

JioMart

JioMart

jiomart.com

Food52

Food52

food52.com

Weee!

Weee!

sayweee.com

Konga

Konga

konga.com

ShopClues

ShopClues

shopclues.com

Goldbelly

Goldbelly

goldbelly.com

Brandless

Brandless

brandless.com

Epicurious

Epicurious

epicurious.com

Zepto

Zepto

zeptonow.com

StyleWe

StyleWe

stylewe.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية