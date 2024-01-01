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مراجعات امتثال ذكية وسريعة وتعاونية. يتكامل Blee بسهولة عبر سير عمل إنشاء المحتوى، ويجمع بين التعليقات الفورية والموافقات الأسرع مع المراجعة القابلة للتطوير وحفظ السجلات. مساعدة الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال التحرك بشكل أسرع إلى السوق مع تقليل المخاطر

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