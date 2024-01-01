Blee

Blee

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الموقع الإلكتروني: blee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blee على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراجعات امتثال ذكية وسريعة وتعاونية. يتكامل Blee بسهولة عبر سير عمل إنشاء المحتوى، ويجمع بين التعليقات الفورية والموافقات الأسرع مع المراجعة القابلة للتطوير وحفظ السجلات. مساعدة الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال التحرك بشكل أسرع إلى السوق مع تقليل المخاطر

الموقع الإلكتروني: blee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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