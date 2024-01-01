Blaze

Blaze

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: withblaze.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blaze على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التسويق صعب. الحريق يجعل الأمر سهلا. يستخدم Blaze الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمسح ملايين الإشارات عبر الإنترنت لمساعدة الشركات الحديثة على استهداف العملاء المحتملين المناسبين بمجرد إبداء اهتمامهم. Blaze عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تستخدم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات والوكالات على النمو وإشراك مستخدمي web3 والاحتفاظ بهم بكفاءة.

الموقع الإلكتروني: withblaze.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blaze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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