Bizee هي شركة وطنية لخدمات حفظ المستندات متخصصة بشكل صارم في تشكيل الكيانات التجارية. تأسست شركة Bizee في عام 2004 ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، وقد ساعدت في تشكيل أكثر من مليون شركة وشركة ذات مسؤولية محدودة. بالإضافة إلى خدمات التأسيس، نحن أيضًا مزود لخدمات الوكيل المسجل على المستوى الوطني. نحن متخصصون في تشكيل الأنواع التالية من الكيانات: * شركة سي * شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) * شركة إس * مؤسسة غير ربحية إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن أي من هذه الأمور، فلا تقلق، فقد قمنا بتغطيتك: كل ما تحتاج إلى معرفته موجود على موقعنا.

الموقع الإلكتروني: bizee.com

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