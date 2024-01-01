Bitpapa عبارة عن بورصة P2P، تقدم في المقام الأول صفقات تبادل العملات المشفرة في بلدان رابطة الدول المستقلة: روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان. إحدى المزايا الرئيسية لخدمة Bitpapa هي القدرة على شراء XMR في بورصة P2P، حيث أن معظم منصات P2P لا تدرج هذه العملة المشفرة المجهولة. ويتميز بواجهة بسيطة وبسيطة ويتضمن نظام مراجعة يسمح للمستخدمين باختيار الأطراف المقابلة الجديرة بالثقة فقط. السمة المميزة لـ Bitpapa هي وجود روبوت Telegram، الذي يقدم مجموعة كاملة من الوظائف الأساسية. تفرض المنصة رسومًا عالية على المعلنين، والتي تنعكس في أسعار الصرف. وهذا يجعل الأمر أقل ملاءمة للمتقدمين لإجراء المعاملات، لكنهم يتلقون خدمة عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: bitpapa.com

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