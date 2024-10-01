بدائل - Biteable

GreenSock Animation Platform

gsap.com

فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع ...