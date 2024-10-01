بدائل - Bit.ai
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثق...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جدا...
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.
StudioBinder
studiobinder.com
برامج إدارة إنتاج الفيديو والتلفزيون والسينما على شبكة الإنترنت. كتابة نصوص منسقة بشكل احترافي. تصور المشاهد باستخدام قوائم اللقطات والقصص المصورة، وقم بإنشاء أوراق الاتصال وإرسالها، وجداول التصوير، وأوراق تفصيل النص، وإدارة الممثلين وطاقم العمل.
Soda PDF
sodapdf.com
أصبح تحرير PDF أمرًا سهلاً. اكتشف Soda PDF، البرنامج سهل الاستخدام والمزود بأدوات التحرير لتعديل ملفات PDF بطريقتك. جربه مجانا اليوم!
Xodo
xodo.com
باستخدام Xodo، يمكنك تحرير ملفات PDF وإضافة تعليقات توضيحية إليها وتوقيعها ومشاركتها على سطح المكتب والهاتف المحمول والويب. يجعل Xodo العمل مع ملفات PDF سريعًا وسهلاً، حتى تتمكن من إنجاز الأمور.
pdfFiller
pdffiller.com
تحرير ملفات PDF، وإنشاء النماذج، وجمع البيانات، والتعاون، والتوقيع، وإرسال المستندات بالفاكس، وغير ذلك الكثير. ويمكنك القيام بكل ذلك من أي مكان وعلى أي جهاز مقابل جزء بسيط من التكلفة.
Craft
craft.do
تعد Craft مساحة عمل تعاونية حيث يمكن لفريقك بأكمله أن يجتمع معًا لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة العمل والتفكير معًا. تقدم Craft's Daily Notes نقلة نوعية في التعاون الجماعي. عزز تقدم فريقك من خلال التحديثات اليومية المنظمة، والمواءمة مع الأولويات، وإزالة العوائق - كل ذلك في مكان واحد. با...
WriterDuet
writerduet.com
قم بالتخطيط والكتابة والمشاركة باستخدام البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة والتي يستخدمها أكثر من مليون كاتب سيناريو وبرامج تلفزيونية وأفلام رائجة.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر ال...
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز عل...
Smallpdf
smallpdf.com
صُنعت Smallpdf في سويسرا، أرض الساعات والبنوك والتصميم النظيف، وهي شركة حائزة على جوائز تقدم مجموعة من أدوات إدارة المستندات الذكية. تم تأسيس Smallpdf في عام 2013، وهو يوفر إجابة بسيطة وآمنة وموثوقة لبرامج PDF الثقيلة والصعبة. من خلال إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة التركيز العميق على تجربة المستخ...
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter هو حل الملقن على شبكة الإنترنت للمدونين والطلاب والمقدمين ورجال الدين والمحامين
Mathpix Snip
mathpix.com
العلوم الرقمية، على الفور. قم بتحويل الصور وملفات PDF إلى LaTeX وDOCX وOverleaf وMarkdown وExcel وChemDraw والمزيد، باستخدام تقنية تحويل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Sejda
sejda.com
Sejda يساعدك في مهام PDF الخاصة بك. خدمة سريعة وبسيطة عبر الإنترنت، لا حاجة للتثبيت! قم بتقسيم ملف PDF أو دمجه أو تحويله إلى صور، أو المزج البديل أو المسح الضوئي المقسم وغير ذلك الكثير.
Drawboard
drawboard.com
يستخدم الملايين من المهندسين والمهندسين المعماريين والمحامين والطلاب والمعلمين بالفعل Drawboard PDF كل يوم لترميز PDF سريع وتعاوني. تساعد أدوات الترميز الرائعة لدينا على تبسيط سير العمل وتقليل اعتماد العالم على الورق. يتوفر Drawboard PDF كتطبيق Windows 10+11 وتطبيق iOS وكتطبيق ويب. - يبدو وكأنه حبر ...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
يوفر Foxit Cloud أدوات لإدارة مستندات PDF وإرسالها بشكل آمن، بالإضافة إلى نماذج PDF. مع Foxit Cloud، هناك العديد من الميزات التي تجعل التعامل مع مستندات PDF أكثر ملاءمة وأمانًا.
Quip
quip.com
Quip هو حل تعاوني جماعي يجمع بين إنشاء المستندات وجداول البيانات وتحريرها مع إمكانيات الدردشة والتعليق، للسماح للفرق بالتواصل حول المهام والمشاريع مباشرة أثناء العمل عليها. يتيح Quip للمستخدمين إنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات وقوائم المراجعة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي، من خلال واجهة "Smart I...
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الا...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ هو الناشر الرائد للمستندات القانونية عبر الإنترنت، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال أتمتة المستندات القانونية. من الأعمال إلى العقارات، نقدم عقودًا قانونية تفاعلية للأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.