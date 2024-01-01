Bird Eats Bug

Bird Eats Bug

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الموقع الإلكتروني: birdeatsbug.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bird هو سكين الجيش السويسري لأدوات التقاط الشاشة. مما يجعل من السهل جدًا تسجيل الشاشة والميكروفون والكاميرا والتقاط لقطات الشاشة وإظهار عمليات الإعادة الفورية. إنها طريقة أسرع من كتابة رسائل بريد إلكتروني معينة والدعوة إلى اجتماع. لقد أنشأنا أيضًا ميزات خاصة بالفريق، مثل التقاط السجل الفني للإبلاغ عن الأخطاء، ومرفقات الملفات لإرسال عروض المبيعات إلى العملاء المتوقعين أو أدوات إدارة المشروع المرنة مثل التصنيفات والمكلفين والمجموعات.
الفئات:
Productivity
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: birdeatsbug.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bird Eats Bug. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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