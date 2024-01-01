Bird Eats Bug

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Bird هو سكين الجيش السويسري لأدوات التقاط الشاشة. مما يجعل من السهل جدًا تسجيل الشاشة والميكروفون والكاميرا والتقاط لقطات الشاشة وإظهار عمليات الإعادة الفورية. إنها طريقة أسرع من كتابة رسائل بريد إلكتروني معينة والدعوة إلى اجتماع. لقد أنشأنا أيضًا ميزات خاصة بالفريق، مثل التقاط السجل الفني للإبلاغ عن الأخطاء، ومرفقات الملفات لإرسال عروض المبيعات إلى العملاء المتوقعين أو أدوات إدارة المشروع المرنة مثل التصنيفات والمكلفين والمجموعات.

الموقع الإلكتروني: birdeatsbug.com

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