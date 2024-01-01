Billeasy هي شركة FinTech تقود مهمة مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق أعمالها التي تتعامل مع المستهلكين وتقديم تجربة شاملة للعملاء من دون الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت والعكس. تهدف منتجاتنا إلى إنشاء بصمات رقمية لتعزيز مشاركة العملاء وولاءهم وراحتهم. نحن نساعد العلامات التجارية على دفع نمو الأعمال التجارية عن طريق رقمنة المعاملات ببساطة، بناءً على معاملات الطرف الأول، مما يجعل تتبع الأعمال وتحليلها لهم. دخلت شركة Billeasy في شراكة مع شركات البيع بالتجزئة الرائدة ومنظمات النقل العام التي تديرها الحكومة في الهند.

الموقع الإلكتروني: billeasy.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Billeasy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.