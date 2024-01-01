Billeasy

Billeasy

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الموقع الإلكتروني: billeasy.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Billeasy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Billeasy هي شركة FinTech تقود مهمة مساعدة المؤسسات على توسيع نطاق أعمالها التي تتعامل مع المستهلكين وتقديم تجربة شاملة للعملاء من دون الاتصال بالإنترنت إلى الإنترنت والعكس. تهدف منتجاتنا إلى إنشاء بصمات رقمية لتعزيز مشاركة العملاء وولاءهم وراحتهم. نحن نساعد العلامات التجارية على دفع نمو الأعمال التجارية عن طريق رقمنة المعاملات ببساطة، بناءً على معاملات الطرف الأول، مما يجعل تتبع الأعمال وتحليلها لهم. دخلت شركة Billeasy في شراكة مع شركات البيع بالتجزئة الرائدة ومنظمات النقل العام التي تديرها الحكومة في الهند.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: billeasy.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Billeasy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

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