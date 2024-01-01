Billdu

Billdu

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الموقع الإلكتروني: billdu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Billdu على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

صانع فواتير احترافي للشركات الصغيرة قم بإنشاء فواتير وتقديرات وأوامر شراء ومذكرات تسليم ذات مظهر احترافي في ثوانٍ معدودة. تطبيق Billdu سهل الاستخدام للغاية، ويوفر لك الوقت، ويعمل عبر جميع أجهزتك. اقبل مدفوعات البطاقة ودع عملائك يدفعون لك على الفور. تتبع وتحميل النفقات الخاصة بك كما تذهب. مع Billdu، تتم مزامنة بياناتك بشكل آمن دائمًا، في أي مكان وفي كل مكان تحتاج إليها. جرب Billdu مجانًا لمدة 30 يومًا! لكن Billdu هي أكثر من مجرد صانع فواتير. يعد الحجز عبر الإنترنت وإنشاء متجر عبر الإنترنت والدردشة المباشرة مجرد عدد قليل من الميزات والأدوات العديدة التي ستساعدك على إدارة أعمالك وتوسيع نطاقها بسلاسة.
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: billdu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Billdu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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