Bilflo

Bilflo

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الموقع الإلكتروني: bilflo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bilflo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تدرك Bilflo الحاجة إلى حلول متكاملة بدلاً من الحلول الشاملة. تم تصميم Bilflo باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المفتوحة للتكامل مع نظام الأعمال الحالي الذي يربط مكتبك الأمامي (ATS، CRM) مع عمليات المكتب الخلفي (إدارة الوقت، الرواتب، المحاسبة)، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا في أماكن متعددة. تعمل أفضل الأدوات والعمليات لديك معًا بسلاسة. تقوم Bilflo بتوحيد وتتبع نشاط المبيعات والتوظيف، وتوحيد الوقت والمعدلات من أنظمة مختلفة وتوحيد بيانات المبيعات والأرباح الإجمالية. ومع وجود كل هذه البيانات في مكان واحد، يمكنك الحصول على نظرة عامة دقيقة عن المقاولين وأعضاء فريق المبيعات والصحة التنظيمية. تعمل Bilflo على تحسين نظام ATS الخاص بك - تقارير وتحليلات مخصصة في الوقت الحقيقي - شركاء تكامل محدودون لإدارة المكتب الخلفي - استيراد ضبط الوقت بالجملة - إضافة عناصر فاتورة الدفع المخصصة تساعد Bilflo في ما يلي: - معالجة أسبوعية لكشوف المرتبات (مقارنة بطاقات الوقت المتعددة، وتتبع النفقات ) - ضمان دقة كشوف المرتبات للقوى العاملة الطارئة - إصدار فواتير العميل بشكل سليم وفي الوقت المناسب باستخدام بطاقات زمنية مفصلة - ذكاء أعمال مفيد مع نقاط بيانات في الوقت الفعلي، ومتكامل عبر جميع أدوات النظام. - توسيع نطاق موارد المكتب الخلفي لزيادة الإنتاجية
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: bilflo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bilflo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

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Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

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Teamleader

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Syncari

syncari.com

Kinabase

Kinabase

kinabase.com

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