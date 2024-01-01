تدرك Bilflo الحاجة إلى حلول متكاملة بدلاً من الحلول الشاملة. تم تصميم Bilflo باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المفتوحة للتكامل مع نظام الأعمال الحالي الذي يربط مكتبك الأمامي (ATS، CRM) مع عمليات المكتب الخلفي (إدارة الوقت، الرواتب، المحاسبة)، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا في أماكن متعددة. تعمل أفضل الأدوات والعمليات لديك معًا بسلاسة. تقوم Bilflo بتوحيد وتتبع نشاط المبيعات والتوظيف، وتوحيد الوقت والمعدلات من أنظمة مختلفة وتوحيد بيانات المبيعات والأرباح الإجمالية. ومع وجود كل هذه البيانات في مكان واحد، يمكنك الحصول على نظرة عامة دقيقة عن المقاولين وأعضاء فريق المبيعات والصحة التنظيمية. تعمل Bilflo على تحسين نظام ATS الخاص بك - تقارير وتحليلات مخصصة في الوقت الحقيقي - شركاء تكامل محدودون لإدارة المكتب الخلفي - استيراد ضبط الوقت بالجملة - إضافة عناصر فاتورة الدفع المخصصة تساعد Bilflo في ما يلي: - معالجة أسبوعية لكشوف المرتبات (مقارنة بطاقات الوقت المتعددة، وتتبع النفقات ) - ضمان دقة كشوف المرتبات للقوى العاملة الطارئة - إصدار فواتير العميل بشكل سليم وفي الوقت المناسب باستخدام بطاقات زمنية مفصلة - ذكاء أعمال مفيد مع نقاط بيانات في الوقت الفعلي، ومتكامل عبر جميع أدوات النظام. - توسيع نطاق موارد المكتب الخلفي لزيادة الإنتاجية

الموقع الإلكتروني: bilflo.com

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