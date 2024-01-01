BigSpeak عبارة عن برنامج غني بالميزات لتحويل النص إلى صوت وتحويل الصوت إلى نص ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت. تتضمن القدرات الأساسية لـ BigSpeak تحويل النص المكتوب إلى صوت صوتي عالي الجودة وواقعي بمجموعة متنوعة من اللغات. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتوليد الأصوات الاصطناعية ويدعم الترجمة من عدة لغات للمساعدة في التغلب على الحواجز اللغوية. تعمل ميزة "تحويل الكلام إلى نص" أيضًا على تمكين المستخدمين من تحويل اللغة المنطوقة إلى نص مكتوب، مما يسهل إنشاء النسخ من المدخلات الصوتية. علاوة على ذلك، يوفر BigSpeak وظيفة "Voice Cloning"، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أصوات تحاكي نمطًا معينًا من الصوت أو الكلام للحصول على مخرجات صوتية فريدة. يتم تنفيذ ميزة "تحويل النص إلى فيديو" الإضافية والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من المدخلات النصية للمستخدمين. يضمن BigSpeak أمانًا عالي المستوى للبيانات حيث يتم تشفير جميع البيانات المعالجة وتخزينها بشكل آمن في السحابة. تعمل خيارات التحرير المحسنة على تمكين المستخدمين من توفير الوقت والجهد من خلال تحرير النتائج الحالية بدلاً من إعادة تشغيل العملية. يوجد متتبع التقدم لمراقبة ومراجعة سجل العمل. يمكن استخدام خدمة BigSpeak لمجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك إنشاء الكتب الصوتية وإنشاء الأصوات لسيناريوهات مختلفة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: bigspeak.ai

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