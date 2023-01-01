بدائل - Bidsketch

MonetizeNow

monetizenow.io

تأسست MonetizeNow في يناير 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وهي عبارة عن منصة لأتمتة الإيرادات ذات دورة كاملة تم تصميمها خصيصًا لـ B2B SaaS. تعمل منصة التسعير (CPQ) والفوترة والاستخدام الموحدة في MonetizeNow على إنشاء عملية مبسطة من عرض الأسعار إلى النقد (Q2C) التي تدير جميع نماذج...